自由開講》京都橘高校給台灣的生日禮物

陳玉海

今年國慶的亮點就是京都橘高校的演出，世界級的水準令人驚豔，許多民眾認為比較之下台北綠高校的演出就相形失色了，同學的努力都值得肯定，但整體演出就不夠活潑生動，這其實導因於台灣大人的腦袋還在戒嚴時代。

國慶籌備委員會9日於自由廣場舉辦國慶演出學生樂儀隊交流活動，圖為有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部現身自由廣場交流演出。（資料照）

聽說橘高校的訓練方式是不教導、不下指令、不接近、不過問的「弱弱指導法」，由「先輩」傳授學弟妹經驗與技巧，我們讚嘆日本職人精神的時候，卻不查軍訓教官還在台灣的校園中，就算幾年後退出校園了，一個口號一個動作的教養方式仍是人格養成的基調。

請繼續往下閱讀...

威權統治的遺緒被視為理所當然的存在，有這樣的社會氛圍，也就難怪只能提供綠高校拋槍、正步、軍樂隊的展演想像，這樣的「菁英」養成教育，令人擔心會培育出什麼樣的領袖。

希望京都橘高校帶給台灣的，不僅是暫時的眼球發亮，而是讓我們邁向心靈的解放，這正是國家生日最好的禮物。

（中華大學兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法