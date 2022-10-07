自由開講》竹筏帆船是南島祖先進出台灣的工具嗎？

劉烱錫Mahenggeng、Kacaw阮文彬、少多宜．篩代

Laway 賴進龍、Komen 余忠國、鄧達義、劉益昌

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從語言、考古、人體DNA的研究顯示，南島祖先約六千年前從華南進入台灣，部分人群約在四千多年前又航出台灣到呂宋島等地。竹筏帆船是台灣航海文化的特色，會是他們的交通工具嗎？十二世紀南宋帝國的官方文獻指出曾有毗舍耶人乘竹筏騷擾澎湖、泉州沿岸。十四世紀元帝國《島夷誌略》指琉球（台灣）「俗與澎湖差異。水無舟楫，以筏濟之」。明帝國、荷蘭帝國、清帝國時期都有竹筏紀載，十九世紀中葉開始有照片。竹筏一直是台灣航海主流工具，日治初期統計全台漁船近萬隻，竹筏佔約六成、舢舨船約四成。二十世紀中葉後轉型為有馬達的塑膠管筏迄今。

在苦無史前船筏遺物下，我們大膽假設竹筏帆船是南島祖先從華南渡海來台工具。因為華南內陸的河湖仍有竹筏帆船。訪談基隆耆老也得知，東北季風時，黃昏出港，側風夜航，隔天中午可到福州吃午餐。日本警察也曾逮捕從旗津港往返到香港走私的竹筏。因此，竹筏帆船跨越台灣海峽不是問題。

但竹筏帆船可從東海岸渡過黑潮到Sanayasay（綠島）嗎？東海岸部落雖有往返Sanayasay（綠島）的神話，都歷部落也有從Sanayasay來的氏族，但訪談長老經驗和從老照片判斷，風帆樣式與大小，仍無法往返那裡。但是，四千年前從都蘭灣海拔約50公尺的遺址群，已有同款式的玉飾在二十公里外的Sanaysay和遠在四、五百公里外的呂宋島被發現，他們是如何達成長距離、逆黑潮的航海呢？本團隊在2017年重建Fara`ngaw（馬蘭）部落的竹筏帆船並航行於其傳統海域後，經過多年準備，9月28日第一次以Sanayasay為目標試航，上午九點從金樽沙灘下水後揚帆，以約2.5節時速往東南航行，有時風太大，竹筏嚴重右傾，導致右側竹筏泡在水裡，航速大減，結果往東遇到黑潮時，被其北流速度約2節所抵消，無法再往東南航到綠島，只好靠戒護船拖進綠島南寮漁港。隔天早上九點從綠島航出不久，風一直很弱，只好拖回金樽港。

圖為竹筏航海照片。（作者提供）

這次試航雖未達成單靠竹筏帆船往返Sanayasay的目標，經驗仍很寶貴，海邊的黃槿內皮編製的風帆強韌可用。我們這次加大風帆，竹筏卻未加寬，以致大風時船身過度傾斜而泡水。回想起來，若從太麻里海岸，往東南方向航去，與黑潮北流力量相抵，船身仍可往東東北航到Sanayasay。若六月，從台東南端的大武一帶借助西南季風往東北航，可藉黑潮之力輕鬆航到Sanayasay，再北航至東海岸、宜蘭葛瑪蘭、北海岸凱達格蘭，甚至與那國島等共有Sanayasay傳說的文化圈。

若從東海岸航向蘭嶼、巴丹群島、呂宋島則困難得多，東北季風盛行季節，扣除黑潮北流時速約2節，改善竹筏帆船使達到5節，加上船員輪流搖槳，從蘭嶼到巴丹群島最北島嶼直線距離57海浬，估計一、兩天可達。敬請各界共同珍惜竹筏帆船，這是台灣在世界航海文化的亮點，未來可藉由巡航東部海域的Sanayasay文化圈與環南海的南島玉路文化圈，讓我們重溫與南島國家來往的史前文化！

本次得以首次試航Sanayasay，感謝原住民族委員會、臺東縣政府、台東林區管理處、浩峰生物科技公司、劉烱意律師事務所、台耘工業公司、旮亙樂團、媽祖風帆公司的支持。

感謝原住民族電視台全程跟拍病報導 https://www.youtube.com/watch?v=w0MQaLaSZkQ&t=238s

（南島社區大學發展協會總幹事【計畫主持人】、東河國小教師【操帆水手】、旮亙樂團負責人【以黃槿內皮編製風帆】、馬蘭部落國【製作竹筏】、台東大學附屬體育中學教師【划槳水手】、台東縣輕艇帆船委員會前主任委員【顧問】、成功大學考古研究所特聘教授【顧問】）

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