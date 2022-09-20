自由開講》無憑無據的談話等於傳播假消息

◎洪昱睿

昨日《自由廣場》上有一篇投書《2027年 談抗敵意志》，其留言區有名網友留言「（前略）近年來美、日等民主國家，不斷的以具體的行動呼喚台灣人民能勇敢的站立起來，及早將台灣問題國際化，日本前首相安倍晋三甚至為此捐軀，台派團體和支持者豈能忍心繼續裝睡下去？！」，筆者覺得很有創意，同時也必須加以反駁。

事過兩個多月，大家都已經知道，日本前首相安倍晉三是於今年七月，在日本奈良縣為自民黨進行街頭助選演說，遭嫌犯山上徹也開槍射殺身亡，至目前調查出兇嫌所宣稱的犯案動機是其母親遭諸外界認為是邪教的新興宗教「世界平和統一家庭連合」（舊名統一教）洗腦，將財產全數貢獻給該團體，導致其家庭經濟破產、家族分崩離析，他因此產生極大怨恨，認為安倍晉三似乎與該團體組織有所謂政商上的「過從甚密」的關係，當日得知安倍將至奈良，於是前往奈良作案，射殺安倍晉三。

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日本前首相安倍晉三於7月8日在奈良街頭演說時遇刺身亡。（彭博）

至此，已可明確瞭解，安倍晉三之死，與國際政治無關，反而可能是與日本政治背後有所關連。筆者不才，看不出該網友所稱「美日等國紛以具體行動呼喚台灣人民勇敢站起來」的「具體行動」為何？與「台派團體和支持者豈能忍心繼續裝睡下去？！」，還有這名網友所要表達的政治理念與意識形態究竟是什麼？但非常明顯的一點是，安倍晉三之死，並非是為了該網友所稱「及早將台灣問題國際化而捐軀」。

安倍晉三在世時，相當「友台」，他的不幸遇害，我們台灣人深感悲痛；但是我們並不一定瞭解這位政治人物在日本政壇的詳細情形有多複雜，以致現屆日本政府提出要為安倍晉三舉行「國葬」後，至今民意調查仍顯示日本民眾持反對意見者者居多。

日本政府決定為安倍晉三舉行國葬，並公開國葬費用將花費約16.6億日圓（約新台幣3.62億），巨資引發討論，大批民眾更在8日集結在首相官邸前示威遊行表達不滿。（彭博）

筆者以為，要向大眾闡述及推廣自己的政治理念時，必須要有清楚的邏輯、簡明的論述，並不該隨意剪貼或東抄西抄別人的話語，更不應該端出明顯並非事實的激動言論，更不要常在同一網站「鬼打牆」似的貼一些重複的語句，才能更有效率地將理念傳達出去。

（語文工作者）

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