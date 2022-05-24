自由開講》拜登的回答「Yes」預告中共犯台將自取滅亡

陳啟濃

美國總統拜登刻正在日本訪問，在記者會被問到中共武力侵台，美國是否會有軍事介入，拜登斬釘截鐵的回答是的。這樣的承諾，相信是美國朝野一致的立場，可以看出台灣的安定對於美國的重要性。

當2月25日俄羅斯發動對烏克蘭的軍事行動，不少親共勢力在看笑話，胡亂類比，認為歐美都冷眼旁觀烏克蘭的苦難，顯見中共如果武力犯台，美國當然也只會坐視不顧，讓台灣孤軍面對中共軍事侵犯。

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拜登這一句：「是的！」，不僅打臉這些政治投機分子先前的言論，更代表美國對於台灣的重視，正因為守護台灣，除了是守住國際社會的自由民主，更是維護了全世界民主國家的利益。因為台灣特殊的地理位置，全世界都需要台灣的幫助，維持西太平洋的暢通無阻，並且堅持自由民主的生活，才能維護住全世界的安定與和平。

拜登這一句：「是的！」，不僅打臉這些政治投機分子先前的言論，更代表美國對於台灣的重視，正因為守護台灣，除了是守住國際社會的自由民主，更是維護了全世界民主國家的利益。（資料照）

特別是俄羅斯展現出的窮兵黷武，連接到中共對世界稱霸的野心勃勃，美國理直氣壯應當扮演起守護台灣安定和平的世界領袖的角色。即使拜登代表的民主黨一向對中共比較友善，但為了為美國的國家利益，以及成為世界穩定的力量，對於中共可能的對台軍事行動，還是要有很明確的反對態度，讓中共可以對武力犯台，做出審慎的利弊評估。

拜登的這席話，是預防性的阻斷武力行動，明白地告知中共，不要存有一絲對台軍事行動的念頭，這將像俄羅斯一樣的自取滅亡。

（曾任政戰人員）

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