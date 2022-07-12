自由開講》「這群人」拖累國民黨也拖累台灣！

陳慶坤

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，蔡英文總統指示，為了感念安倍對台灣的貢獻，11日全國政府機關及公立學校下半旗一天哀悼。此舉引發藍營人士不滿，「戰鬥藍」領袖、中廣董事長趙少康，與「孫文學校」總校長張亞中不滿、怒嗆，國民黨不必跟著民進黨政府下半旗。對此，資深媒體人蔡詩萍直言，也感嘆「這群人」到底要「拖累國民黨」到何時？

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，蔡英文總統指示，為了感念安倍對台灣的貢獻，11日全國政府機關及公立學校下半旗一天哀悼。此舉引發藍營人士不滿，「戰鬥藍」領袖、中廣董事長趙少康（右），與「孫文學校」總校長張亞中（左）不滿、怒嗆，國民黨不必跟著民進黨政府下半旗。（報社合成）

不要降中華民國的國旗，急統的新黨也表示無法理解、無法接受，「不要降我們的國旗！」確實，這一把簡稱「中國」的「國旗」，是中國流亡政府到台灣殖民者的旗子，哪能代表台灣？因此要降中國人的旗子必引來統派「梟叫狼嚎」！

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事實上，國民黨對於日本的仇恨情結，始終圍繞在八年抗日，與中共同一鼻孔出氣。國民黨抗戰85週年紀念，中國國台辦、外交部同聲強調，中國共產黨團結中華兒女取得反抗日本侵略的「偉大勝利」。

國民黨還停留在盧溝橋77事變，還在抗戰？顯然從來不去了解、認同台灣歷史的國民黨，就是要將台灣人一起捲入抗日、仇日的民族同仇敵愾之中。2015年前總統李登輝接受日本媒體訪問時，批評馬英九政策傾中，大肆慶祝抗日戰爭勝利70週年，只為討好中國，但其實二戰期間的台灣人跟日本人是「同一個國家」，對當時的台灣人而言，日本才是祖國。

黨國徒子徒孫無視於此，國民黨前立委蔡正元在臉書發文批評，民進黨政府最乖，剛過77事變就如喪考妣立刻降「中華民國國旗」，還稱民進黨執政已經是假的中華民國，「假的國旗拿來祭日本人之死也是剛剛好而已。」

問題誠如資深媒體人蔡詩萍所言，大概唯有在台灣才會出現這麼複雜的「愛憎情結」，也感嘆「這群人」「拖累國民黨」到何時？只是「這群人」拖累不只是中國國民黨，也拖累台灣。台灣人付出的昂貴代價可能是台灣民主自由價值的犧牲，甚至看到血腥的來臨，葬身中國共產黨極權主義的鐵蹄之下。

資深媒體人蔡詩萍。（中央社）

趙少康質疑國民黨降什麼半旗？投機、愚昧，無自尊、失去自主立場，國民黨現在什麼票都想要，大可不必。那麼，值此2022年地方選舉的重要關鍵，國民黨既然「大可不必什麼票都想要」，那就讓台灣人再一次「終結中國國民黨」在台灣！台灣人也必要看清這個政黨，「反美、反日」是他們的本質問題，「拖累台灣」是他們豺狼本性與目的！

（大學助理教授）

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