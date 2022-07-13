自由開講》領袖是希望的化身：談李登輝與安倍晉三

邱志偉

前總統李登輝過世至本月底將滿二年，在這時刻突然聽聞日本前首相安倍晉三意外離世的消息，不禁令人無限感傷。兩位都是帶領各自國家多年，並帶領國民找到國家的自信心，不論是面臨未來挑戰或鄰國強大威脅，李登輝與安倍都是台灣、日本現代史上，令人無比敬重的國家領導人，兩位相知相惜，亦為台日關係的發展、進步，帶來無可抹滅的貢獻，讓台日之間也能互助、互持的良善循環，願這樣的正面能量，能永遠存續在兩國之間。

李登輝與安倍晉三兩人，雖各自出身不同，一位來自於平凡家庭、一位是政治世家，但在政壇的崛起之路，並非一帆風順，兩人均經歷一番試煉之後，才成功在政界站穩腳步，立穩根基。正因為兩位都在政壇上一度顛簸，歷經政界風雨，他們更願深思，究竟從政，特別是擔任一位國家領導人，該如何帶給國家不同風貌，如何讓國家更好，如何帶給國民希望。

請繼續往下閱讀...

兩位都是抱持著，奉獻自己生命，各自帶領自己國家走出屬於自己道路，在精神上帶給國人自信，正因為有這種共同理念，兩人在面對對方國家困境時，特別能感同身受，在精神上能彼此關照。

李登輝（左）與安倍（右）都是台灣、日本現代史上，令人無比敬重的國家領導人，兩位相知相惜，亦為台日關係的發展、進步，帶來無可抹滅的貢獻。（中央社）

2021年出版的《李登輝秘錄》一書中，收錄一篇李登輝先生的演講稿，名為〈日本人的精神〉，李登輝提出的日本精神，其實是指日本人深層中所保有的傳統優良價值觀，包含真心奉行、追求進步但守護傳統價值，以及崇高的價值與道德觀。李登輝作為一位台灣前總統，舉例八田與一的在台經驗，提醒日本人應重拾日本精神，振作起來重新找回正向力量，導引國家進步、也讓世界進步。

李登輝作為台灣人，卻能為日本處境設身處地，這項特點，在安倍首相身上也能看見。

日本駐台代表泉裕泰大使，日前就分享了即將奉派駐台時，安倍首相特別提醒他，「日本和台灣有特殊的歷史關係，所以你如需要考慮台灣民眾的感情是如何，不要讓他們覺得寂寞」。透過日本大使的談話，我們可以窺見安倍首相，對於駐台灣外交官的極為重視，象徵他對台灣精神層次上的同理。

所以，我們可以在地震、農產受損、國際處境受困等場合，看到安倍首相對台灣的鼓勵。當台灣去年疫情一度嚴峻，國際疫苗受阻之際，安倍首相確實沒有讓台灣孤單，立刻主導日本捐疫苗給台灣。甚至在生前的一場國際重要演說，還呼籲「台灣應當崛起」、「因為台灣有最好的民主治理經驗，可以給予國際民主陣營莫大貢獻」，這是長期受限地理面積，而不夠有自信的台灣人民，很罕見的在國際上受到如此大的鼓勵。

安倍首相與李登輝總統，兩位的精神上彼此肯定、支持，更為各自國家的國民帶來無比信心，不論是台灣遇到台海危機時，李登輝總統不懼中共威脅，更沉著爭取美國支持。而安倍首相則是透過八年主政，在經濟安全上，還有國際體系上，帶給日本國人更多信心。同時，安倍首相更在李登輝的精神基礎上，為台日關係做出實質貢獻，包含喊出「台灣有事，等同日本有事，等同美日同盟有事」，是在安全上給予台灣最大支持，也是給台灣最重要的一張信心王牌。

這次安倍首相的告別式，我們高度肯定岸田首相，繼承安倍前首相的遺志，不讓台灣孤單。帶給台灣宛若家人般的肯定，發簽證讓賴副總統能突破過去障礙，順利訪問日本，代總統及全體台灣人，向安倍家屬致哀。安倍首相恐難想到，自己過世之後，竟能再度發揮影響力，帶給台日關係更上層樓的實質進展，特別是給台灣人民更大的精神上支持，安倍首相及李登輝前總統兩位在天之靈，想必是無比欣慰。

希望可見的未來，台日都能持續修憲，邁向正常國家。此刻台灣，因為民進黨在國會席次過半，已成功提出修憲案，也盼修憲派為主的日本國會，也能繼承安倍遺志，盡速推動修憲，讓日本承擔更多區域責任。

我們盼望台灣、日本兩國的領導人，不忘安倍及李登輝兩位前輩，生前盡畢生努力給予國民希望。李登輝生前不以推動民主改革成果自滿，仍盼台灣持續進行民主改革，而安倍則希望修憲，讓日本國安能穩固。但願李登輝與安倍晉三，兩位在天之靈持續守護台日兩國，終有一日，能脫胎換骨成為真正的正常化國家

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法