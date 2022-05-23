自由開講》南加州恐攻事件是外患的前兆嗎？

陳喬琪

南加州長老教會的恐攻事件已經發生一星期，雖然沒有身歷其境，但是身為基督教長老教會基督徒，加上朋友在這個教會聚會，聽到與看到各種訊息的報導，有些人仍然非常的驚嚇。對於很少經歷類似事件的台灣人，有心理創傷的感受。

加州警方將這次的恐攻事件視為「政治仇恨」的犯罪案處理，但是從兇手的年紀與個人的社會心理脈絡，又審視當前國際政治外交的情勢，可以發現此事件可能不是一般所說的省籍情結的內亂，而應該視為外患的前兆。

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台裔醫師鄭達志日前因在教會槍擊案中捨身救人，昨（22日）洛杉磯天使隊在球場大螢幕上，放上鄭醫師的照片並向英雄致敬。（翻攝臉書）

首先，為什麼是攻擊美國加州的台灣長老教會，而不是台灣的長老教會？雖然台灣長老教會是台灣意識很強的宗教團體，許多名人如李登輝總統、彭明敏教授、林宗義教授都是長老教會基督徒，但是中央研究院的調查顯示台灣的總人口裡，基督徒只有約4.5%，天主教約1.5%。然而另一方面，戶籍在台灣的住民，有百分之八十自認是台灣人，也可以說，百分之八十以上的台灣人，是廣義的台灣主權獨立的擁護者。因為省籍情結，攻擊任何與台灣有血緣關係的人，豈不是與台灣人為敵？攻擊住在加州的台灣長老教會基督徒，同樣可以達到反台獨的警告目的，卻可以降低敏感性。

這個68歲的兇手是出生在台中的第二代中國人，在台灣接受高等教育，在大學有教職，然後移民美國，表示其原生家庭有某種程度的水準，但是在晚年與妻子分離，生活不安定，是否受到蠱惑而行兇？或許需要執行精神鑑定，以協助瞭解犯案的動機。

兇手受到蠱惑而行兇的可能觸發因素，是美國國務院在今年五月初更新網站上的美台關係「事實清單」（Fact Sheet），移除了「台灣是中國的一部分」和「美國不支持台獨」等文字。這些文字的改變不足於改變台灣的現狀，卻可能引發附屬於中國政權的團體組織的憤怒，而觸發恐怖攻擊。已經有許多人建議務必深入清查，在台灣類似與中國政權關係密切的團體組織，以免遭到裡應外合的攻擊。

禮拜堂是神聖的會所，是敬拜上帝的聖殿。攻擊禮拜堂是褻瀆神明最嚴重的行為。回教極端份子攻擊基督教禮拜堂時有所聞，反猶太份子最常攻擊猶太人的地方，就是猶太教會堂。

隔著太平洋的美國加州，中國極端份子在台灣人聚會的禮拜堂殺人，是甚麼樣的目的？是否在警告海內外的台灣人，不可以倡議台灣獨立運動。這不是外患的前兆嗎？去年「經濟學人」封面故事指出，台灣是世界上最危險的國家。我們必須團結海內外的台灣人，提高警覺防制再次發生恐怖攻擊。

（精神科醫師）

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