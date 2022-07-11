自由開講》從降半旗看台日友誼之彰顯

黃大益

日本前首相安倍晉三不幸遭槍擊辭世，蔡英文總統指示7/10全國降半旗一日，此決策引起多方討論。

日本前首相安倍晉三於8日遭槍擊不治，享壽67歲，各國紛紛對此表示哀悼，我國總統蔡英文9日也決定，各級政府機關（構）、公立學校（11）日下半旗1天（報社合成／路透社）

根據《國旗下半旗實施辦法》第四條第一款條文規定「對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者」，可經總統決定後下半旗。然此兩項如何解釋，明顯保留彈性空間給總統評估；因此若要質疑總統作此決定違法，法理論述上過於牽強。安倍離世不僅是國際社會失去一位擁有宏觀戰略思考的領袖，美國、印度、巴西等國都為此降半旗以示哀悼，台灣降半旗更是對台日關係的重要展現，於公於私皆不為過。

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於公，安倍多次為台灣仗義執言。包括數次明確支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定，在地緣政治戰略上，更提出「台灣有事就是日本有事、等同日美同盟有事」的論述，開創台海及印太區域安全的戰略架構；去年底台美日安全對話中，安倍更稱道「崛起吧！台灣」，直言當香港民主幾乎沒有發展空間之際，推動全球民主，對台灣而言至關重要；更明確表態美日應秉持民主的共同信念，聯合其他志同道合的國家，支持台灣加入國際組織，挺台不遺餘力。

於私，安倍對台灣展現的真摯情誼，台灣人民亦不陌生。2018年花蓮強震，安倍親手寫下「台灣加油」字樣送暖；去年中旬台灣本土炎疫情爆發，安倍敦促日本朝野合作，捐贈疫苗並用最短時間送抵台灣；同年台灣鳳梨遭中國禁運，安倍更是直接幫忙推廣台灣鳳梨；從311地震到如今台日依然持續著互助的善意循環，安倍首相功不可沒，相信兩國人民都感念於心。

2018年花蓮強震，安倍親手寫下「台灣加油」字樣送暖！（圖片擷取自日本「首相官邸」網站）

然而，比爭論降半旗更為重要的是，長年挺台的安倍首相驟逝，在凶嫌犯案原因尚未釐清前，日本政府是否會調整對台方針、進而影響印太區域安全戰略布局，是下一步台灣官方必須密切觀察並審慎應對之要務。

前年，安倍晉三在追思李登輝總統的悼詞中寫下：今後請化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣。如今，也用此話憶念安倍首相一生對台灣人民與這片土地的良善與友好情誼，並祈願在天之冥福。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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