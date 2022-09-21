自由開講》拜登四次挺台的訊號背後，台灣必須要建立抗敵的決心！

邱志偉

美國總統拜登參加哥倫比亞廣播公司《60分鐘》（60 Minutes）節目再次被問及有關美國出兵護台的議題，拜登又再次明確表示同意，也就是一旦中國出兵台灣，美軍將出兵作為回應。這已經是拜登在其任內，第4次明確說出他願意出兵護台，從第一次被理解為口誤，但拜登已明確說過4次，其用意以及美國對台戰略模糊的轉變，將是後續觀察的重點，而台灣能做點甚麼，回應美方的具體承諾，是當前我們最重要的課題。

首先，我還是要再次向美方致謝，對於身為美國政府最高行政首長的拜登總統，願意在其任內，4次明確說出願意出兵護台，我想對台灣內外都有重要的激勵作用。過去歷來美國總統，談及台灣議題大多敏感而保守，即便如小布希總統曾說願意「竭盡所能」保護台灣，卻也很快就修正說法。且多數美國總統願意直視台灣的關係，多數是在其卸任之後。

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但拜登總統在任內4度提及對台灣安全的支持，以及美軍護台的決心，這對台灣及民主陣營都有正面激勵的作用。

拜登總統在任內4度提及對台灣安全的支持，以及美軍護台的決心，這對台灣及民主陣營都有正面激勵的作用。（法新社）

當然對台灣而言，我們絕不會天真的認為，美台關係已經完全進入蜜月期，美國對台灣已經有全然清晰的轉向。事實上也不盡如此，美國行政部門至今仍不願接受台灣代表處的正名，這件事已從曝光到現在過了一年餘，卻依舊停留在只聞樓梯響的階段，美台關係的正常化，仍還有很長遠的一段路要走。

美國之所以對台灣的戰略調整，多少與中國對台軍演的常態化、威脅升級化有關，但我們不能把期待寄託於中國的威脅，而是要以台美關係的本質提升，作為我們努力的目標。

再來，台灣的國防實力仍必須掌握在自身手中，美國就算有護台的心，但當前國軍與美軍的合作，多數仍停留在小規模、隱蔽的階段，與韓國、日本是有美軍常態駐守，甚至定期舉行聯合軍演，還是有相當程度的差異。我們可以想像的是，美軍以目前台美的合作情形來看，要能立即的以地面部隊支援台灣，仍有相當難度，台灣還是必須要有自行承擔獨立作戰的能力，現有的紮實訓練相當重要。

我也建議國防部應該關注的是，美國總統多次強調願意讓美軍保衛台灣的安全，我們每年軍方派去留美的學生，是否都能在第一線與美軍合作，還是受訓畢業回台後，便難以再有其他任用。我方具有美國軍事經驗的軍事人才，軍方都務必要有妥適規劃，未來因應台海危機，國軍需要美方合作之時，這些留美軍事人才應該要能扮演重要橋樑，讓美台合作立即且順暢。

最後，不管拜登在任內願意說幾次挺台，台灣內部若還充斥疑美論者，以及親終統派人士，那不論美國多麼力挺台灣，最終結果可能都無濟於事。美方給台灣的是信心，但我們唯有一致抗敵、抗中保台的堅定決心，台灣才能真的安全。

我希望未來台美關係的基礎，可以建立在相互肯定、互助的基礎之上，而不是部份疑美者，像是秤斤論兩的錙銖必較。美方對台灣有具體承諾、台灣也展現抗敵的決心，如此台灣更安全，美台同盟亦將更有抗敵的能力及士氣。這不只對民主陣營有益，能讓中國不敢輕言來犯，全球經濟也會更穩定安全，對世界和平也有莫大助益。

（立法委員）

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