自由開講》台灣政策法的立法意涵：從國會挺台到台美關係的穩步增長

邱志偉

台灣政策法（Taiwan Policy Act of 2022）經過許多波折以及行政部門的折衝之下，終於獲得美國參議院外交委員會初審通過。這部法案是自1979年「台灣關係法」通過以來，美國國會對於台美關係重新定位的重要法案，其規範的內容廣泛程度，更是1979年以來相當罕見的。尤其這部法案名稱定位為「政策」，形同代表美國民意的立法權，試圖不待行政部門研議，直接制定具有強制力的台美政策。對於台美關係的影響性，是空前巨大，值得我們審慎關注後續發展。

這部法案首先是由美國參議院提出的，美國國會是由參、眾兩院組成，一個是代表美國各州一律平等、一個是按美國人口比例組成，由於參議院議員任期一任6年，因此參議員在國會的影響力更難小覷，過去參議院的立法大多也偏保守。例如2000年的時候，美國眾議院曾提出《臺灣安全加強法》（Taiwan Security Enhancement Act），對台灣的國防安全影響至關重大，卻在眾議院全院通過後，在參院遭擱置，因此，台灣政策法由參院提出的意義相當難得。

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此外，這回台灣政策法的提出，主要是由美國執政黨民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）提出，之後再加上共和黨籍的參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）一起提出這項修法。這背後代表的意義為，不但象徵向來在立法上更為審慎保守的參議院，都願意主動提出這項法案，代表美國已經意識到對台灣的安全支持，已到無可迴避的時刻。另一方面，由執政黨領銜提出這項法案，再由共和黨共同提出此法，也代表著美國對台灣的支持是跨越黨派，是全民共同力挺。

這回台灣政策法的提出，主要是由美國執政黨民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）（左）提出，之後再加上共和黨籍的參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）（右）一起提出這項修法。這背後代表的意義為，不但象徵向來在立法上更為審慎保守的參議院，都願意主動提出這項法案，代表美國已經意識到對台灣的安全支持，已到無可迴避的時刻。（報社合成／美聯社）

或許會有人提到，這部法案可能趕不上11月8日的國會改選，甚至以此來訕笑或貶抑這部法案的意義。事實上，縱使該法無法順利通過，這段折衝過程，也足以讓行政部門如坐針氈，對未來美國行政部門的影響力必然深遠。更重要的是，這部立法的條文，仍可能被加入至年度國防授權法等重要法案當中，尤其是必須對台灣提供無償的4年45億美元軍援、第5年再加碼至65億美元，而該項條文始終都不是行政部門爭執的焦點，象徵未來美國政策有高度可能會朝此方向進行。

還有一點值得大家關注，台灣政策法已經不是倡議性質的法案，而是要求美國行政部門表態的台美政策，是希望透過立法，讓台美關係不會出現朝令夕改、人亡政息的處境，而是要以法律位階形成「不可逆」的政策。

其中有許多對台美關係可能有實質影響的，包含美國代表處的更名、AIT性質的調整及處長任命權等，雖最後都改為較為保守的版本，但這部法案實質針對台灣軍事安全的援助均未改變過，更重要的還有該法再次強調聯合國2758決議並未處理台灣的地位，這也是要破解中國多年來試圖錯引的決議案，試圖偷渡台灣地位，這是美國所難容許。

當然所有台美問題的沉痾，不可能一部立法就能盡善盡美，但台灣從1979年以來已經有如此巨大的變化，當年臺灣關係法甚至還有關切台灣人權的條款，但台灣如今早已擠身民主國家之林，台灣處境變化這麼大，台美關係自然不可能全然還依賴1979年的法案。未來，我們也欣見美國將來持續提出更多改善台美關係的法案，讓台美友好可以從立法層面做出更多實質改變。

同時，也是透過立法，讓中國再次看到無論再多的恫嚇、軍演，都改變不了美國挺台的本質以及台美同盟友好的根本。只要中國文攻武嚇不停歇的一天，我相信台美關係的進步將會是飛躍性的增長，台灣的安全固然不可能全靠美國，但有更多力量的支持，我相信不但台灣人民會更有信心抵禦中國入侵，同時也是向民主陣營傳遞正面且積極的訊號，在威權面前，我們絕不低頭！

（立法委員）

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