自由開講》從國慶的重心看出格局：土地人民應該重於大一中圖騰

邱志偉

馬英九前總統這幾天針對國慶英譯「Taiwan National Day」，認為這是代表中華民國不見、台灣不是國家，令人感到心痛與遺憾。選舉已經剩不到五十天，卻不花時間討論這塊土地、人民的生活，馬英九甚至忘記自己曾在競選連任總統時說過的話。

馬英九這次的發言，論其脈絡、緣由，調性竟和中國幾乎一致。過去中國外交部長王毅也曾指蔡總統，不要忘記憲法規範，如今馬英九也拿類似論述邏輯，想要掐住台灣的咽喉。我們不禁要懷疑馬先生心中是否始終沒有台灣，對大中華法統還停留在南京首都年代，更像是中國在台代理人一樣，成天站在中國立場對台灣指指點點，忘記自己曾經是台灣人民選出的總統。

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首先回到馬英九質疑的問題核心，在這次的國慶當中，中華民國有沒有不見？答案很顯而易見，並沒有。以這次負責國慶籌備的團隊官方名稱：「中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會」，根本從沒有中華民國消失的議題。若仔細比較馬總統過去8年的國慶視覺，再看這次國慶強調的守土衛國，馬時代更在乎大一中的中華意象、也是中華美學，但本次蔡總統團隊，關心的台灣國土安全，在乎的是人民的自由民主現狀會被改變，這凸顯是本質上兩個政府的不同。

馬英九前總統這幾天針對國慶英譯「Taiwan National Day」，認為這是代表中華民國不見、台灣不是國家，令人感到心痛與遺憾。（資料照）

再者是，外界本就將中華民國已經等同台灣，兩者即便沒有同時提出時，亦不等於兩者互斥，這應該是全球共識。尤其在部分場合，需要強調自己國家及代表身分時，為免理解錯誤，多以台灣等同中華民國方式稱呼。包含國際媒體也一樣，《美國之音》在報導2012年國慶時標題就寫：「台灣慶祝101年國慶」。所以本次團隊在英文形象視覺上，以「Taiwan National Day」稱之，不只不違反事實，也無意消失中華民國，這個部分的操作方法馬總統都曾親自示範過。

馬英九在2009年會見美國國務卿希拉蕊時自稱是「President of Taiwan」，甚至在對話時強調自己會努力維持與中國平穩關係時，稱呼中國為「China」而非馬英九老愛自我審查的大陸或中國大陸的英譯「Mainland China」，若是President of Taiwan又接著China，照中國邏輯、馬英九的審查方式，是否為一中一台？按馬英九的這種邏輯審查方式，連自己都是消滅中華民國。

馬英九甚至在2011年總統大選時說過：「台灣很多時時候指的就是中華民國，這是通稱，在世界上並不少見，譬如荷蘭的正式國名是尼德蘭，大家叫的英國的國名則是大不列顛及北愛爾蘭聯合王國，世界通稱ＵＫ，或是Britain。」馬英九並重申「台灣是我們的家園，也是我們的國家」。

簡言之，台灣跟中華民國的關係，根本無需馬英九當前的贅述，因為自己不論自國際場合、國內總統大選，都澄清過兩者並無區別，台灣也是我們的國家。且從英文表述上台灣的代表意義，本質就是一種識別符號，與國家國號的改變，並沒有直接的關聯。

最後，假使馬英九真的這麼在意中國，應當想想二年前疫情開始時，中國醫師李文亮想盡辦法提醒大家，疫情已經失控，卻被共產黨噤聲，要求認錯，甚至犧牲性命。台灣人權工作者李明哲關心中國人權，到中國卻遭關押，也不見馬英九發聲。

國慶重點應該是這塊土地、人民，關心人民的感受。地方大選只剩不到五十天，請多關心人民在乎的政策，而不是這些政治口水。

（立法委員）

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