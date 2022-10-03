自由開講》彰化建城三百年，城市的光榮感是什麼又在何處？

彰化縣長王惠美為出身鹿港一路鎮長、議員、立委到縣長被稱為彰化政壇不敗女王。但卻忘了自己的根而不重視養育茁壯自己的土地。（資料照）

曹家豪

古蹟，是一個地方歷史的見證。歷史包含了文化、生活痕跡、藝術。從建築甚至留下的生活垃圾都是窺探這片土地的角度。古蹟維護不只是維護古蹟，更是保留文化與留給後世教育了解這片土地的途徑。古蹟，是生活、是文化、是存在過的證據與歷程。

彰化建城三百年，在所謂台灣人四百年史中彰化於這段歷史寫下了「一府、二鹿、三艋舺」的美名。而彰化古蹟也不只鹿港、悠久的也不只鹿港。被稱為最有錢的員林也有充滿鹹酸甜蜜餞的蜜城稱號、彰化市南瑤宮的許多神奇傳說與最悠久史上第一團進香團。都是彰化人津津樂道與如數家珍，一棟樓到一碗麵都可能是穿越百年時空，彰化人的驕傲。

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可那麼悠久而豐富的城市，卻風華不再甚至說起古都就想到台南。彰化到底出了什麼問題？

截至二零二一年彰化縣政府公告的古蹟有六十處，文化資產一百零五處。可文化局110年度為保存文化資產及發揚本土文化，編列預算經費 8,687 萬餘元，辦理文化資產保存修復及管理維護計畫。可卻執行效率低下，甚至出現多次古蹟修復流標的情形，而未能發包原因在縣府報告也只有草草幾字「修復工程因多次流標，計畫執行進度停滯不前，允宜針對未能發包原因研謀有效改善措施」。

彰化縣古蹟及歷史建築擬定管理維護計畫情形。

（資料來源：整理自彰化縣文化局提供截至110年底資料）

在古蹟規劃管理維護計畫中情形截至一百一十年度僅有備查八十五處。在台南市與艋舺發展觀光產賺觀光財時，就算不論看似高尚的文化也為日益困難的彰化縣財政逐年歲入著想。如今彰化縣政府還能喊出這句一府、二鹿、三艋舺嗎？更何況現任縣長王惠美為出身鹿港一路鎮長、議員、立委到縣長被稱為彰化政壇不敗女王。卻忘了自己的根而不重視養育茁壯自己的土地。連任時又喊出與民進黨籍縣長候選人黃秀芳提出城市的光榮感。從古蹟文化的角度來看。這位不敗女王其實就已經敗掉了自己的根，而無根又何談光榮、談彰化的未來？

（南彰化草根作家）

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