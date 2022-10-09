自由開講》囂張、嘴硬、假會的全球首富

洪昱睿

世界首富，電動車品牌大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），繼上一次針對俄烏戰爭提出烏克蘭應正式割讓克利米亞，以對俄羅斯求和的「異想天開」國際政治發言，遭國際各界撻伐後，最近又對國際政治提出一項極為荒唐的「建議」，即「把臺灣變成中國的一個特別行政區」。

電動車品牌大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）（法新社）

馬斯克是在接受英國《金融時報》（FT）專訪時提出這項「不可思議」的構想，馬斯克認為，臺海兩岸衝突是「無可避免」的，不僅在中國設廠的特斯拉受苦，蘋果公司更會深陷麻煩。至於兩岸問題有解嗎？馬斯克的「建議」是：構思出某種讓臺灣較能接受的「特別行政區」：「為台臺設計一個『讓人愉快』的特別行政區」，馬斯克更表示這項作法「或許不能讓所有人滿意」，但「他們也許能達成比香港更為寬鬆的安排」。

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導言至此，筆者試想不客氣地問一句：「這傢伙是瘋了不成？」，因爲不管你怎麼不著邊際地弄，臺灣人民都不可能接受成為「中國的一部分」，甚至臺灣政界的各主流黨派也不可能願意接受！再看國際情勢，美國重返亞太，甚至印太，包括拉攏各盟國的各種積極戰略作為，再再顯示了，以美國為首的世界主要民主國家，亦斷然無法接受這種提議。

馬斯克身為一個在歐美白人社會中的人生勝利組，因不想當兵離開祖國南非，轉到母親的母國加拿大，又因想創業而到了美國，恰好坐實了「商人無祖國」這句貶抑商人的不好俗諺。他有選擇，可以到處跑來跑去，決定在哪定居，我們多數臺灣人，沒得選擇，也不需要選擇，因爲我們的國家是臺灣，我們就是臺灣人，臺灣的地位及未來，只能由全體臺灣人共同來決定，不容外人來宰制！

（語文工作者）

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