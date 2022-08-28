自由開講》扔石頭究竟是胡鬧還是另有圖謀？

天櫻

近期我國金防部大膽島、列嶼的守備隊，均陸續遭中共無人機近距離挑釁監控，我軍官兵被拍到呆萌照及丟石頭影片，該影片一流出，馬上糟網民斥責，許多人大罵國軍毫無作為或是無力反擊，等同「石器時代」的原始人，對於中共的威逼完全「束手無策」。

左圖為24日在微博瘋傳共軍無人機飛到我國外島拍攝國軍清晰站崗照。右圖則為為國軍對著鏡頭丟擲石頭，試圖驅趕無人機。（圖翻攝自微博）

事實上，丟石頭是一種極為聰明又安全的戰術運用，最著名的案例就是中印邊界衝突，過去40年來雙方爆發數萬次衝突，但都未曾耗費一顆子彈或一枚砲彈，全靠冷兵器——石頭，進行肉搏戰，2020年6月中共在喜馬拉雅山加勒萬河谷的肉搏戰，官方宣布造成4名解放軍戰死，最年輕甚至才19歲，中共後續大肆宣傳、追功贈名，將這些青年封為「愛國烈士」，而這些「烈士」的功成名就，也全靠丟石頭「一戰成名」，那麼，怎麼同樣舉措，換成國軍就變成「原始人」了呢？

請繼續往下閱讀...

隨著科技日新月異，無人機的使用早就成為現代戰爭中不可或缺的重要裝備，無論是民企研發，或是軍規自產，在各國都陸續將其列裝為主戰裝備之一，因此，此次中共無人機事件，極有可能是解放軍自主採購民間設備，對我金門實施偵查，正如同中共在南海假借海上民兵，對越南、菲律賓等各聲索國的騷擾、侵犯行為，完全是中共刻意遊走在戰線邊緣、自導自演的跳梁小丑，當然，只要我軍不上當、不衝動，並且冷靜應處，中共怎麼挑釁也拿我沒轍！

回歸正題，究竟金門官兵丟石頭是胡鬧還是另有所圖？根據影片傳達的資訊，戰哨所持槍的高顏值官兵並未參與丟石頭行動，反而是旁邊待命的官兵自主號召，並主動丟石頭反擊，將中共無人機驅離，這說明了一件事——中共無人機無掛載武器裝備，目的在「主動式」挑釁國軍，激怒我國官兵開槍回擊，只要站哨官兵開出「第一槍」，中共變有「立即正當」的理由武統攻臺！而我金門官兵不但訓練有素，更能明辨是非，具有高度自主防衛與捍衛和平穩定的機智反應，拿槍的衛兵並未開火，甚至出槍試瞄都沒有，完全不給中共任何借題發揮模糊開戰的空間！！而旁邊冷靜自制的官兵，兵分兩路有序將之驅離，說明金防部平時便有完善的訓練機制，讓所屬官兵能立即組織行動，從這點便可應證，我們國軍除了顏值爆表，更有機智的反應、專業的判斷力，不盲從、不躁進，才是台灣人民最大的驕傲。

（研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法