自由開講》矽谷台美人社團感謝裴洛西議長訪台

美國聯邦眾議院裴洛西 （Nancy Pelosi） 議長於台灣時間八月二日約晚上十時半飛抵台灣，她的來訪遭到中共政權蠻橫無理的威脅。她排除多重阻礙、恫嚇與挑戰，堅決訪台，意義重大非凡，不僅受到台灣民眾的熱烈歡迎，全球媒體的密集報導，也引起矽谷台美人的高度關注，大家都很興奮和高興，也非常感謝。

圖為美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，3日與台灣總統蔡英文會面。（歐新社）

台灣與美國都是民主體制和自由社會，台美日澳之間的堅固友誼是印太區域和平與繁榮的基本要素。我們有共同的理念和願景，民主陣營不該容忍專制政權好戰性的威脅及霸凌。我們嚴正譴責中共當局的惡霸行為，也要嚴肅地正告中國政府，立即停止文攻武嚇的挑釁。此不負責任的行為已嚴重干擾台海運輸交通的順暢，也破壞此區域的穩定。若誤判局勢，恐釀成全球無法承擔的嚴重後果。

請繼續往下閱讀...

來自舊金山選區的裴洛西議長，其理念與道德勇氣不僅給予台灣強而有力的支持和鼓勵，對亞太地區的安定及安全也極為重要，我們致上最高的尊敬。她一直堅定捍衛自由民主人權，也強力支持台灣的民主自由。裴洛西議長是台灣最好的朋友之一，我們非常珍惜並感謝她的高貴友誼與和善，以及此次寶貴的參訪，也祝福她平安健康順利。

連署社團：

北加州台灣會館 Taiwanese American Center of Northern California

北美洲台灣人教授協會 NATPA – Northern California Chapter

北加州南灣台灣同鄉會Northern California South Bay Taiwanese Association

保衛台灣主權聯盟Alliance for Taiwan Sovereignty

台灣志工社Taiwanese Volunteer Group

台灣文化體育協會Taiwanese Culture and Sports Association

北加州台灣商會

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法