胡，怎麼說》華春瑩「假口味」、盧沙野「吐真言」！有無裴洛西，流氓中國侵吞台灣狼行皆同

從中國兩個外交「戰狼」迎春花（華春瑩）、狼撒野（盧沙野）在共軍對台軍演恫嚇期間，所吐出的假語、真言，就可明白看出，流氓中國侵吞台灣的野心暴行，以及吞併台灣得逞之後，將對台灣人全面強迫「再教育」、強迫思想洗腦、清洗民主自由思想、滅絕歷史文化的野蠻獸行，步步進逼，從未停歇！

台灣面對中國侵略的問題，一直都只在於:中國能不能侵吞台灣？必須使其不能，至少使其付出付不起的代價!不在於:中國要不要、會不會侵吞台灣？因為答案就是:要、會。

若你還以為美國眾院議長裴洛西沒來訪問台灣，一黨專政中國的中共習近平政權，就不會出動軍武恫嚇、迫統逼降台灣，那你不只是天真，而是傻呼呼、蠢蠢的，連怎麼死的都不知道，就如狼來了、等著被狼牙、狼口宰掉的無知羔羊!你不是無辜，而是無知，因為你根本不了解那個狼心的流氓政權壞東西會做出什麼暴惡行徑!如果你明知，卻裝 傻附和中國論調，大罵裴洛西、蔡英文、蕭美琴等，你就不是天真，而是邪惡!喪心病狂的充當流氓狼國侵吞台灣的在地協力奴才!

併吞台灣、消滅中華民國，本來就是一黨專政、一人獨裁的中共習近平政權，列為勢在必得的終極目標，甚至不惜殘民以逞、武力併吞，做為實踐習近平所編織天朝中國妖夢、登基為皇的個人歷史功業。

2019年1月2日，中共總書記、中國國家主席習近平提出「探索一國兩制台灣方案」，以為台灣唾手可得，他的如意算盤，所謂「和平統一」，就是台灣乖乖獻上領土、主權、人民，接受中國安排的「一國兩制」，否則，就恫嚇要以軍事武力迫統逼降!

以上就是中共常常自拉自唱所謂的「歷史主旋律」，從兩個戰狼華春瑩的 「 假味道 」 、盧沙野的 「 狼撒野 」 等談話中，可以看出中共狼國教育之下，共幹對台灣的認知歪曲到什麼樣地步。外號 「 迎春花 」 的 華春瑩，說什麼口味最誠實，台北有幾家山東餃子館、山西麵館...，台灣一直就是中國的一部分，失散的孩子終將返家云云。

要告訴華春瑩的是，妳說反了，以口味來說，中國、和日本、美國、歐洲、東南亞一樣，都是「台灣的一部分」，因為台灣有很多各國菜館，包括中國，但台灣比中國大器的多，絕對不會因為口味，就說要那個國回歸什麼的。

從華春瑩胡說八道的 「 口味說 」 ，可以看出的是口味是假、只是藉口，隨使找個假口味當藉口，就說台灣是中國一部分。就如中國的中共政權，把裴洛西訪台當藉口，刻意大搞圍台軍演，對台狼心併吞企圖是真，不管有無裴洛西訪台，它早晚都會出手用軍武恫嚇脅迫台灣。

盧沙野狼撒野「吐真言」，曝露了中共對台意圖有兩件事，一是他坦白說出，統一後中共要 「 再教育」台灣人，去除台獨分離意識。所謂再教育，就是中共一套 思想控制，包括強迫關押，施以洗腦、清洗民主自由思想、滅絕歷史文化等等。

二是盧沙野大談為何軍演時稱，10年前台灣人民支持統一，必須要再教育回來云云。這當然也是他強辯、為軍演恫嚇找個藉口，不管裴洛西有無訪台，中共政權企圖侵擾或進犯台灣，都會找出任何荒唐不實的藉口。

不過，他講的10年蒯台灣人支持統一從何而來?除了中國的大內宣，更可能是國民黨馬英九執政時代，國共兩黨合謀全力搞兩岸經濟統合、再進到政治統一，利用紅統學者、媒體、商人，大搞假民意、假民調，製造出台灣人民支持統一的假相。從這點來看，任內推動終極統一的馬英九那幫人，實在罪不容誅!





再聯想到為何2019年1月2日，習近平會突然提出探索一國兩制台灣方案?時機讓人感覺突兀、錯諤，這除了他的一廂情願，更是接受了一狗票 「 逢君之惡 」的兩岸奸佞拍馬屁的錯誤資訊，在2018年韓國瑜旋風、韓粉狂潮下，錯以為台灣被統、被併已是勢不可擋，才會急急推出一國兩制台灣方案。

中國霸凌、欺負、襲擾、武迫、侵略、進犯台灣的藉口何止千萬千?何干裴洛西訪台!台灣必須扺抗!扺抗!扺抗!...到底，絕不屈服!

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