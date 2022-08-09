自由開講》數千家肯德基 VS 山東餃子館 誰是誰的一部分？！

中國外交部發言人華春瑩（右）日前提「山東餃子館」的荒謬邏輯，慘遭美國國務院前發言人歐塔加斯（左）在推特酸一波：「中國有超過8500家肯德基，中國是肯塔基州的一部分。」（報社合成／歐新社、Morgan Ortagus推特）

陳啟濃

中共駐法大使公然倡導台灣人要「再教育」，同時外交部發言人語出驚人用「山東餃子館」為例，稱味覺不會騙人所以台灣是中國一部分。外交人員這些語無倫次毫無邏輯性的發言，真讓人感覺120年前自稱刀槍不入陷入瘋狂主義的義和團又回來了。

中共這些高級知識份子的外交人員，並非腦子燒壞了，理智上還是非常清醒，只是為了貫徹中共黨中央「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」這樣的政治意圖，紛紛上演潑婦罵街的情緒性發言，美國官方簡單回一句中國有數千家肯德基，讓華春瑩語塞而難以招架。但卻仍然無法阻止失智性的發言，這樣喪失理性的對罵，徒然讓中共已經被國際社會看穿絕招用盡的窘態。

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There are over 8,500 KFC restaurants in China. Palates don't cheat. #China has always been a part of Kentucky. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/V55WEAgatC — Morgan Ortagus （@MorganOrtagus） August 7, 2022

由此可知中共專制的領導讓人失去理性，上面的意志會讓人成為指鹿為馬的幫兇，沒有真相只有權謀，沒有真理只有上面給的標準答案。這樣的領導雖然看似穩固，但卻也十分險惡，因為用虛假掩蓋的事實，早晚會被拆穿。當人民認清真相，就是共產黨崩解毀滅的時候。

中國現在需要的是民主的開明，中共卻用中國幅員廣大不適合民主體制來洗腦中國人，以方便繼續專權統治，即使古代的帝王時代，也有御史大夫的忠誠進言，對周邊的國家也是以禮義平等相待。中共對待台灣的蠻橫，比起當年義和團瘋狂的行徑，有過之而無不及，讓人感嘆中國真的是倒退了。

（教育人員）

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