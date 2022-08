自由開講》數千家肯德基 VS 山東餃子館 誰是誰的一部分？！

中國外交部發言人華春瑩(右)日前提「山東餃子館」的荒謬邏輯,慘遭美國國務院前發言人歐塔加斯(左)在推特酸一波:「中國有超過8500家肯德基,中國是肯塔基州的一部分。」(報社合成/歐新社、Morgan Ortagus推特)

陳啟濃

中共駐法大使公然倡導台灣人要「再教育」,同時外交部發言人語出驚人用「山東餃子館」為例,稱味覺不會騙人所以台灣是中國一部分。外交人員這些語無倫次毫無邏輯性的發言,真讓人感覺120年前自稱刀槍不入陷入瘋狂主義的義和團又回來了。

中共這些高級知識份子的外交人員,並非腦子燒壞了,理智上還是非常清醒,只是為了貫徹中共黨中央「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」這樣的政治意圖,紛紛上演潑婦罵街的情緒性發言,美國官方簡單回一句中國有數千家肯德基,讓華春瑩語塞而難以招架。但卻仍然無法阻止失智性的發言,這樣喪失理性的對罵,徒然讓中共已經被國際社會看穿絕招用盡的窘態。

請繼續往下閱讀...

There are over 8,500 KFC restaurants in China. Palates don't cheat. #China has always been a part of Kentucky. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/V55WEAgatC