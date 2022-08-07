自由開講》中共慣於從鬥爭中獲取利益穩固政權

陳啟濃

針對中共在台海周邊軍演，G7外長及歐盟外交安全代表聲明「中方行動可能導致不必要的衝突升級」，這樣的善意提醒，中共不知反省，外交部發言人華春瑩指出希望這些國家外長醒醒，不要還是活在120年前八國聯軍的時代。

華春瑩不但引諭失義，也暴露出中共無意站在當今世界民主聯盟的一方。八國聯軍起因於滿清政府以天朝自居，為了抗拒西方國家經濟開放的要求，放縱義和團挑起偏狹的民族主義，造成西方國家聯合對清政府武力行動。

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中國外交部發言人華春瑩。（美聯社）

現在是中共主動藉軍演，想要封鎖台海的經濟活動，造成台灣人民的恐懼，實現中共軍事力量進入太平洋第一島鏈的野心。中共無視台灣的國家主權，任意破壞台海的安全與穩定，甚至將造成經濟海域的危機。

這樣的我行我素，不顧他國的安定與繁榮，蠻橫無理的行動，跟120年前專制的慈禧太后統治的滿清帝國，的確是不相上下。只是目前的G7與歐盟的國家，卻跟當年的八國聯軍的作風，絲毫不能相比。他們代表的是維護世界安全與穩定的一股力量，國家行民主制度，人民享自由生活。

惟一有一點相同，就是中國人很可悲，過了120年，國家還是由跟當年慈禧太后一樣蠻橫專制的政府在統治。中共為了實現稱霸世界的野心，可以完全不顧人民想要安定生活經濟發展的國家願景，一意孤行成為世界民主國家的麻煩製造者。這正是因為共產黨的歷史，一向慣於從製造紛爭中獲取利益鞏固領導。除了鬥爭在行，中共有何資格談治國。

（教育人員）

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