自由開講》藍營議員嗆人「哈巴狗」是在嗆自己人吧？！

◎吳平農

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，未到之前，台北市議員游淑慧在政論節目中大放厥詞預言：台灣權貴像哈巴狗般跑去機場拜見，將把台灣的臉丟光…云云。台灣雖是言論自由國家，但筆者對於游議員口無遮攔的言論，難以苟同，並提下列數項問題請教游議員：

台北市議員游淑慧。（資料照）

一、誰讓國旗不見：台灣官員或民眾到世界任何一個國家，都可攜帶、揮舞著青天白日滿地紅的國旗，請問游議員，到中國可以嗎？別的國家官員到台灣訪問，我們的國旗隨處飄揚，請問游議員，中國官員來台灣時，他們落腳或經過之處可以有國旗嗎？

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二、誰像哈巴狗：世界各國官員來到台灣，均依國際禮儀進到總統府會見總統，2008年11月，中國的陳雲林來到台灣，他只是一個海峽兩岸關係協會會長，而貴為總統的馬英九竟親自到台北賓館見他，對方還以「您」、「馬先生」來稱呼，請問游議員，這樣該如何形容？

三、誰才丟臉：老k被共產黨打到台灣，老蔣時代高喊「反攻大陸，消滅共匪」，到後來一個個國民黨籍的退休將領，拿台灣退休金到中國跟解放軍領導杯觥交錯，大言不慚地說「國軍、共軍，都是中國軍」，還有人正襟危坐聆聽習近平訓話，之後，並敵我不清地說共機繞台，不算挑釁，而這樣的退將竟是貴黨的不分區立委，請問游議員這樣算不算丟臉？

國軍退伍中將、現任國民黨不分區立委吳斯懷（右下）過去曾赴中國聆聽習近平談話。（圖擷自YouTube）

以游議員的年齡觀之，應是生於台灣、長於台灣，教育程度應不錯，對台灣外交困境理應十分了解，但若只因政黨屬性不同，就口出惡言汙蔑來賓與自己同胞，適當嗎？其實，哈巴狗也滿可愛，至少牠不會造口業，亂罵人。在民主素養日益提高的台灣社會，造口業的政治人物，早晚會被民主潮流所淘汰。

（新北退休教師）

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