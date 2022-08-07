自由開講》民主腳步的高跟鞋 VS 文攻武嚇的紅飛彈

◎洪錦鈺

美國眾議院議長裴洛西的亞洲行已經完成，從事先低調隱忍，避免不必要的干擾，到專機航線刻意延申，避開可能的軍事衝突，都讓世人再一次看見這位向來對事直言不諱，行事不畏強權的民主鐵娘子是如何堅定的要向世界展現她對台灣民主的支持。

圖為裴洛西（左）喜歡巧克力，副總統賴清德（右）替屏東縣長潘孟安轉送來自蔡總統故鄉的黑巧克力。（翻攝自社群平台）

當飛機降落在台北松山機場，當裴洛西腳踩三吋高跟鞋，踏上台灣土地之時，雖然引發了中國人瘋狂的無理謾罵，但是也再度大大提升台灣的國際能見度，更是再一次凝聚自由世界對抗共產中國的高度共識。

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中國雖然無理叫囂，卻也無奈且克制的在裴洛西離開台灣之後才發佈了包圍台灣區域、為期三天封鎖台灣的軍事演習。不但戰機，戰艦穿越海峽中線，四顆飛彈也直接越過台灣領空，意圖坐實台灣海峽就是中國內海，實質破壞台海現狀，更妄想台灣人和世人必須接受中國戰機每天巡邏台灣領空的「新常態」「新現狀」！

中國這幾天在台海的軍演，在國際法上已經可以確認是「侵略」台灣了，中國人在用語上蠻橫的以「關起門來打狗」狂妄的形容其對台灣侵略的行為，對G7國家的共同聲明，外長王毅則用「廢紙一張」來回應，另外還無的放矢的指控「八國聯軍再起」！這些瘋狂脫序的行為正確實應驗了中共領導人鄧小平幾十年前的預告

「如果中國有朝一日變了顏色，變成一個超級大國，也在世界上稱王稱霸，到處欺負人家、侵略人家、剝削人家，那麼世界人民就應當給中國戴上一頂『社會帝國主義』的帽子，就應當揭露它、反對它、並且同中國人民一道打倒它。」

對G7國家的共同聲明，外長王毅則用「廢紙一張」來回應，另外還無的放矢的指控「八國聯軍再起」！圖為中國外長王毅。（法新社）

而台灣處在台海戰雲密布，抗中第一線的風頭浪尖上，除了最近民間發起的抵制中國產品，在經濟貿易與中國脫鈎之外，政府在國防的加強、民防的建立、民生物資的準備與發放、能源供應的確保不斷鍊之外，如何擺脫與中國臍帶相連的「中華民國」，應用外交手段，爭取國際認同，以「台灣」國家之名與世界各國建交，這才是台灣人民殷殷期盼的「台灣民主再深化，國家主權再彰顯」。

（時代力量北美黨部召集人）

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