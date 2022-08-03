自由開講》天亮後，民主台灣更進一步

黃大益

美國眾議院議長裴洛西於昨晚抵達台北松山機場，由外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅接機。松山機場與訪團下榻的君悅酒店外，皆有民眾自發性現身予以支持，網路社群的討論度更甚以往，全球媒體更是高度關注。

蔡英文總統今日上午在總統府接見來訪的美國眾議院議長裴洛西等一行。（歐新社）

將時間拉回1979年台美斷交，同樣是在松山機場，美國副國務卿克里斯多福率團抵台談判，一下飛機即遭抗議民眾圍勦，甚至遭丟雞蛋示威；相較於當年的民情激憤，在2022年的此刻，台灣人熱情歡迎美國眾議院議長裴洛西。四十多年過去，台灣已走出一條民主自由的道路，發展出屬於自己獨特的政經實力；相隔25年美國現任眾議院議長再度訪台，此行不僅顯示台美兩國友誼深厚，也顯示台灣在印太地區的重要性，更是美國長期在自由民主價值與人權議題上，有著相同理念的重要夥伴。

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美國行政專機順利將落台灣的事實已證明，面對中國單方面因裴洛西議長訪台，而做出種種的挑釁行為，皆無法改變美國裴洛西議長與台灣捍衛共同價值的決心；中國若一再地以文攻武嚇的行為來干涉民主國家間的交流互動，將造成區域和平的嚴重威脅，如此並非泱泱大國該有的風範。台海安全之於世界有其重要性，兩岸都有義務透過理性、對等的交流與對話化解歧異，肩負起區域和平的責任。



裴洛西議長抵達台灣，隨即在推特發文：「透過訪問台灣，我們兌現了我們對民主的承諾：重申必須尊重台灣——以及所有民主國家——的自由」來展現美國與自己對台灣的承諾。台美斷交四十餘年過去，在國際局勢變化莫測的此刻，裴洛西議長訪台格外有意義。

天亮後，裴洛西議長將與蔡英文總統會面，並拜會立法院、與台積電進行視訊會議，以及參訪景美人權園區；政治、經濟與人權議題的交流，將成為台美關係向前推進的關鍵時刻。

天亮後，民主台灣將更進一步。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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