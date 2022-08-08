胡，怎麼說》流氓政權壞東西、軍演撒野蠻，盧沙野的「再教育」全露餡了！

一邊在台灣週邊海空域大搞軍演，劃設6+1臨危區，射飛彈、火箭...，欺負、霸凌、恫嚇台灣；一邊用極度不堪入目的言辭辱罵美國、台灣，以及裴洛西、蔡英文等，卻又大外宣以顛倒是非的理由、企圖將破壞和平的責任推給美台。其實，軍演就是就是一黨專政中國的中共流氓政權，露出粗暴、撒野蠻的流氓面目，中國駐法大使盧沙野脫口而出要「再教育」台灣人，讓中共政權併吞台灣的終極目的露了餡！

「再教育」就是一個極端恐怖的名詞，是中共施加於人民的集體懲罰，它包括強迫關押、強制勞動、迫害改造、強迫洗腦、強制思想灌輸等等，只有全面壓制強迫，和「教育」二字根本沒任何關係。

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只要稍為了解中共政權在新疆對維吾爾族「再教育營」做法的慘無人道、以及維族青年被關進再教育營，思想、文化、宗教信仰都要被大清洗的悲慘遭遇，就可知道盧沙野口中的「再教育台灣人」是怎麼回事。新疆的再教育營已實施多年，但至今仍不見天日，中共仍把再教育「監獄」大門關緊緊，一點縫都不願外露，不但禁止媒體自由採訪，連聯合國人權專員也不許直接接觸探訪。

盧沙野中國駐法大使，他的談話基本上是中國政府的大外宣，依據中國外交部傳達的訓令，先前他就曾脫口而出「再教育台灣人」，那次可以解讀為他無意間把他自身接受的中共黨國戰狼思想說了出來。在美國眾院議長裴洛西訪台後、中共宣布大規模軍演期間，他在接受法國LCI電視台直播專訪時，在主持人句句逼問下，盧沙野再度強調中共軍演終極目的就是要「再教育台灣人」，讓中共軍演武嚇、威脅武統併吞台灣的終極目的，赤裸裸的露了餡!

中共政權在西藏對圖博人、在新疆對維吾爾人，都是那樣非常惡質、粗暴、低劣、反文明的搞再教育，甚至還搞「騰籠換鳥」，把當地人民移出、騰出地方來給換效忠中共的人。在香港，中共管治下，「再教育」的黑手已伸入香港，國安法動輒以顛覆政權為由任意拘禁判刑威迫、加上強迫洗腦的愛國教育等手段不斷加強加嚴加緊。現在，它露出的企圖，就是一黨專政的中共政權那隻再教育的黑手正伸向台灣人民。

盧沙野講「再教育台灣人」，代表的就是中共政權集團的流氓本質，就是對自由、對民主、對人權、對台灣的敵視，都欲去之而後快。它要台灣、要台積電、要...，卻不許自由、民主、人權存在，都要再教育掉；如果台灣不幸被中共併吞，連「台灣人」3字也會被再教育掉吧!

在台為中共協力促統的紅統派，不要以為抱著一個中國屈服求降就沒事，中共流氓政權在利用完你們之後，再教育營也會請你進去，因為你們打著民主反民主、仗著自由反自由、住在台灣反台灣，這些思想及行徑都是毒草，當然也在再教育之列!

盧沙野還大談再教育台灣人，以去除分離主義、台獨意識云云，其實，在中共對台軍演期間，中共外圍小粉赤、小粉紅網軍，有的更猖狂到下流無極限，對台灣女兵圖像施以活捉及性侮辱等言詞，甚至以強暴台灣女性來去除台獨基因的暴徒言論又出現了。這些中共豢養的網路赤粉暴民，其實和盧沙野都是同國同個流氓調，都是流氓政權的一部分。

思想大師余英時曾評中共政權說，中共實行的不是馬克思主義，而是中國傳統中的壞東西。曹興誠日前對中共對台軍演武嚇則直批，心態及本質就是地痞流氓!就以以上兩人的評論來看中共政權的「再教育」台灣人，就是流氓政權用軍武逼迫台灣人接受「壞東西」。

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