自由開講》不正常的媒體 仗著台灣的新聞自由為「匪」宣傳！

陳啟濃

曹興誠在記者會上對中天的開罵，引來中天新聞台要提告，我認為提告是假，竊喜才是真，因為曹興誠自稱是反共人士，那麼反共人士最反對的新聞台，當然就是中共最樂見的新聞台。能夠得到台灣的反共人士開砲的新聞台，中天應該可以得到中共以後最大的後援。

聯電前董事長曹興誠日前批評中天新聞是「匪台」，中天則反駁是惡意誹謗，並強調將採取法律途徑。曹興誠隔日談及此事時，向鏡頭招手直言，「來告！那個真可笑，一個媒體去限制個人的言論自由」。（報社合成／資料照）

有些學者常常談台灣是一個不正常的國家，這當中還有一項指標是新聞媒體的不正常，中天應該是實至名歸的一個案例了。台灣雖然是自由民主的國家，但這也因此保障了許多對國家不忠誠新聞台的過度自由。

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中共明明就是想要以武力侵犯台灣，至少也想製造內鬥來耗損台灣的國力，中天剛好扮演了這樣的角色。中天新聞對於民進黨政府的批評竟然都多過對反共立場的支持，常常會時空錯亂，這難道是中共在台灣的新聞節目嗎？民進黨政府再怎麼差，至少是透過民主選舉，選民用817萬選票選出來的，中共政權在中國橫行霸道73年，任何中國人都不能有絲毫的批評，也從來不會發生換人執政。民進黨政府與中共政權孰優孰劣，不是很簡單就可以評斷出的嗎？

曹興誠只不過是說出了許多台灣人的心聲，中天可以有新聞自由，中天談提告，曹董卻沒有言論的自由，豈不怪哉！

（曾任政戰預官）

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