自由開講》『踏繪』與小粉紅出征

戰狼發言加上武統軍演，再附帶上小粉紅們的無理取鬧，只會讓臺灣與中國之間要想理性並且有效率的坐下來對談的可能性愈來愈低，沒有任何正面幫助。（法新社）

洪昱睿

此番美國眾議院議長裴洛西訪臺，除引發中國解放軍「報復性」對臺軍演外；中國央視也在微博上發出「中國只有一個」圖卡，結果造成了在中國發展的臺灣藝人們或自願、或被迫轉發的亂象。

有些本來就舔共的藝人，如姓氏歐陽的年輕女藝人，第一個轉發也就罷了，後續竟有一堆臺籍藝人前仆後繼地加入轉發。這可不能推卸成經紀公司的決策，藝人本身不可能沒有同意或默許。而在這波荒謬的亂潮中，中國小粉紅們也佔了關鍵地位，因為他們以為自己是正義的紅衛兵，到處去找看看哪個藝人沒轉發，就群起圍剿，逼迫轉發，多數藝人會屈服，但也有像蔡依林這種高等級的藝人，依舊不為所動。

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中國小粉紅們這樣的惡劣行徑，雖不令人意外，但倒讓人想起日本德川幕府時期的「踏繪」（日語：踏み絵）政策；為了測試人們是否是天主教、基督教徒，而命之踩踏聖母瑪麗亞或耶穌基督的繪像，這是一種誅心的方式。沒想到過了三、四百年，中國小粉紅還在用這種殘酷、落後的方法逼人表態，實在令人搖頭。

其實，「中國只有一個」這句話連筆者都同意，重點是它有沒有添加不該加的但書，比如「臺灣是中國的一部分」之類的，而即便它沒有明寫出來，我們也心知肚明他們的統戰意圖，這是包括筆者在內的廣大臺灣人們都無法接受的。戰狼發言加上武統軍演，再附帶上小粉紅們的無理取鬧，只會讓臺灣與中國之間要想理性並且有效率的坐下來對談的可能性愈來愈低，沒有任何正面幫助。

（語文工作者）

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