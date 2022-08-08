自由開講》中國軍演鬧劇自揭底牌

康駿銘

中國多番軍事恫嚇企圖阻止裴洛西訪台失敗，先前的所謂解放軍「伴飛」、甚至揚言擊落裴洛西座駕、要開戰等的叫囂，通通成為了俄羅斯諺語中的「中國的最後警告」，這種不攻自破的舉動讓中國信譽掃地之餘，還造成了小粉紅的期望落差，令中國政府只好複製台海飛彈危機，甚至加碼把軍演禁區劃進台灣領海，形成所謂的「包圍之勢」，對內宣稱已把台灣封鎖，甚至被質疑做假圖來宣稱軍艦已在台灣近岸海域。

這場軍事演習引起了全球關注，G7外長罕有地發表聯合聲明，強調中國必須遵守以規矩為本的國際秩序。而在軍演首天，中國宣稱實彈發射「全部命中」後草草收場，後來日本卻發現有五枚飛彈落入了其專屬經濟區，但中國卻仍舊取消與日本在東盟會議的會談，更在日本外相演講期間，夥同俄國外長一同離席，顯示中國完全沒有打算以對話方式解決飛彈落入日本經濟海域的問題，甚至還辯稱日中之間並無劃界，否認日本專屬經濟區的存在。此外，中國無人機更出現在沖繩附近空域，這種野蠻行為已激起日本國內的不安，難以只發「遺憾炮」了事，恐怕最終只會加速日本在安倍遇刺後，推動修憲的速度，同時也更加印證「台灣有事，等於日本有事」的說法。

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日本防衛相岸信夫上週五（5日）例行記者會中表示，從中國軍演設定的多處區域來看，將飛彈射入日本EEZ內可以說是故意的。（翻攝日本防衛省網站、法新社，本報合成）

這場軍演鬧劇不但引起外交上的衝突，更是自我揭露解放軍在軍事上的重要資訊，為了滿足小粉紅的期望進行的「示威」，不但耗費資源，還讓樂山的鋪路爪雷達取得了飛彈及艦艇的數據，以及曝露了解放軍的攻台模式和戰略，包括認知作戰及資訊戰方面如何在侵台戰爭中發揮聯合攻勢的作用。裴洛西抵台時的電子看板被駭、國防部等網站遭受DDoS攻擊等都已經充分證實中國資訊入侵的存在，將會在戰時干擾官方消息的發佈，應藉此機會仿效歐美對微信、抖音等的態度，加強管制甚至禁止任何中國軟體的應用。與此同時，紅統勢力也群起質疑國軍不作導彈攔截、鼓吹投降等的言論，都只是為了動搖台灣人對國防的信心及台灣人的抵抗意志。在局勢持續緊張之際，我們也應好好思考「言論自由」的界線，以及接下來如何提高民眾的防禦意識。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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