自由開講》熱烈期待Kolas翻轉東台灣

鄧鴻源

民進黨已有共識，擬提名總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）返鄉，在年底參選花蓮縣長，蔡總統於Kolas追念父親的《愛是一條線》書推薦文中，坦言期許Kolas為花蓮鄉親服務，為花蓮的進步而努力，不過，Kolas在書中也表示，選縣長的說法才剛傳出，已經聽到可能的對手陣營茶餘飯後公開說「番仔選什麼縣長」、「番仔咁會曉（番仔會作嗎？）」。

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被看好代表民進黨參選花蓮縣長。（資料照）

毫無疑問，這一定是統派人士才有此偏見與種族歧視，因為他們早已將花東地區視為禁區，只有他們的人能當縣長，其他黨人不行，即使同黨人也不會被他們提名，因為他們先天上對原住民有種族歧視，他們只會利用原住民，但不會給他們權力，不知為何多數原住民會繼續支持國民黨？

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Kolas直言，這個社會對原住民的偏見，來自歷史性、系統性的崩壞，需要一點一滴的重建。誰擁有權力，誰就可以說故事，儘管只是原住民族與漢民族間文化的差異，就會被強勢者定義成社會問題。

台灣人不會如此，只有國民黨才有漢人沙文主義，國民黨不只對原住民是如此，對台灣人也是一樣，明明他們是逃難過來台灣的，自己國家已經滅亡，為了維持自己的自尊，也為了自己能萬年執政，以便繼續吃香喝辣，硬說台灣是被他們光復的，真是袂見笑，而獨裁者兩蔣是始作俑者。

曾有人公開嘲諷Kolas使用羅馬字拼音來介紹自己的姓名，她在書中也嘆，身為一個原住民的女人，光是堅持以羅馬字登記姓名，並積極大方到處使用，理論上完全不甘別人的事，畢竟那是她自己每天要使用的名字，與他人何干？但還是有人認為被干擾，進而對她發動人身攻擊。

這也是只有統派中國人士才會反對，因為他們自認為高人一等，他人休想跟他們分杯羹，尤其是當總統，他們更是無法忍受，所以無論是阿扁或小英當總統，他們都反對到底，認為政黨輪替就代表阿歐西（中華民國）已經亡國，卻不承認實際上阿歐西早已被他們消滅，因為原本阿歐西的國旗與國歌都已他們所更改，他們卻不承認。

Kolas在立委任內，曾積極推動選罷法修正，讓原住民也得參選區域立委未果，她在書中也說，例如她在台北工作，想參選大安區立委，不分族群替他人服務，但法律不准，因為現行選罷法，原住民只能參選「原住民立委」，回去原住民的世界跟自己人競爭，說這是「保障」名額，但只是把原住民鎖在一個籠子裡。

沒錯，在歐美國家沒有所謂民族保障名額，所以許多華人在美國，不僅可以當內閣閣員，也能選上市長或國會議員。相反的，原住民保障名額通常只有對國民黨，還有無黨籍如金某人有利，因為他們只要給少數一些原住民有糖吃，就可以當萬年民代，甚至自稱代表原住民到中國訪問。

如今Kolas既然有意回鄉競選縣長，大家都樂觀其成，只有國民黨人反對，只因她是執政黨人，再次證明國民黨的傲慢。越是這樣，Kolas更應勇於回鄉挑戰所謂花蓮王傅某夫婦，因為他們的形象不佳。

總之，我們熱烈期待Kolas翻轉東台灣，為花蓮原住民，也為台灣爭光，凡是有正義感的台灣人，都絕對支持到底。其實台東也應如此，不可讓國民黨長期執政，因為他們是貪腐的代名詞。

（大學教授）

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