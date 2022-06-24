新聞線上》心臟很大顆

記者莊榮宏

每逢重要選舉年，選舉治安工作向來是重中之重，出不得差錯，不管是哪個黨執政，一定都繃緊神經，嚴陣以待。

也因此，選舉年的重要高階警職人事，若有異動，大多是小幅度微調，而這通常是警界基於選舉治安任務需求或是重要職缺的必須補實，而做出的專業考量，政治力此時不宜介入。

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選舉輸了，下次還有機會贏回來，但若搞砸選舉治安，那是幫在野黨製造天賜良機；想像一下畫面，大概就像一群狼圍著一頭牛，把牠咬得鮮血淋漓；在野各黨的各級候選人，勢必透過選舉造勢、電視辯論的種種場合，把執政黨咬得滿身傷，好把中間選民的票掃進自家口袋。

台灣選民最重視兩項政績︰一是治安，二是經濟。搞好選舉治安，不保證勝選，但若沒有搞好，保證敗選。所以在重要選舉年，無論哪個黨執政，都力求穩定警察人事。

從而，政府近日批准警政署長陳家欽的「提前退休」申請案，格外令人吃驚，不只因為突如其來，更因披露消息的手段粗糙。

對警界而言，也沒有比署長更重大的警職異動了，距年底九合一大選只剩下五個月，政府居然讓警界龍頭在陣前易帥，不得不驚嘆「心臟很大顆」。

想必執政黨對於陣前易帥的後遺症，已有十足把握，自認可排除萬難，有信心讓選舉治安做得更好，或至少做得一樣好。

但在野黨不會放過這個軟肋，從陳家欽退休之日起，到投票結束前，必定針對選舉治安極力監督，一旦找到差錯，必群起攻擊執政黨，不是最愛說「起厝起一半，師傅嘸通換」？為何在重要選舉年卻陣前易帥？難道只想換人卡位，對副作用卻刻意視而不見？

陳家欽明年七月才屆齡，迄今還有整整一年。從大局著眼，最平穩的做法是讓他做到年底，完成這次的選舉治安任務，無論結果好壞，責任他都會承擔；如此也可避免中途接手的繼任者，因經驗不足而搞砸，進而連累選情，害慘整個黨，如果命格不夠硬，說不定淪為史上最短命署長。

辦完選舉後，明年一月讓陳家欽提前半年退休，並把明年的重要警職人事權，預留給繼任者佈局，這才是上策。

簡單來說，提前一年退休，不利選舉治安；而一年後屆齡退休，又非陳家欽所願；提前半年則是剛剛好，既有利整體大局，也成全陳家欽心意，警界也能安定。

執政黨若不打算慰留陳家欽，至少要善待這位共同打拚多年的夥伴。

他提前退休被批准，這麼重大的人事案，竟不經由正式管道發布，卻被私下放給特定媒體，讓當事人措手不及，並重挫政府形象，尤其前天謠言飛了一整天，彷彿無政府狀態，人民不禁要問︰是不是民進黨「厝內無大人」？

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