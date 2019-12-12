新聞線上》選舉沒有「垃圾時間」

記者莊榮宏

明年總統大選，民進黨形勢大好，台灣民眾黨主席柯文哲甚至斷言「比賽進入垃圾時間」，宛如勝負已定。

然而驕兵必敗，古有明訓，尤其近年選情瞬息萬變，前一秒尚勝券在握，下一秒就風雲變色，教訓未遠。

去年九合一選舉，丁守中原本贏面稍大，誰知公投投票過程冗長，不得不延時截止投票，就在拖延期間，不知有多少人透過手機接收選情訊息而臨時起意加入投票，甚至呼朋引伴，丁守中竟以三千多票極微差距飲恨，外界咸認公投投票程序扭轉了台北市長選情結果，所謂千算萬算，不如天算，這是一例。

再如陳水扁二○○四年競選連任總統，倘若一切如常，連戰將穩穩當選中華民國總統，誰知在投票前一天，扁呂掃街拜票時遭槍擊負傷，群情譁然，影響次日投票，阿扁最終得以○．○二二八％的小數點差距險勝，又是一例。

去年底九合一選舉，綠營兵敗如山倒，自認數年內難以東山再起，紅藍勢力大舉反撲，誰知短短數月形勢發展完全背道而馳，紅軍趁勝追擊卻頻頻誤踩地雷，藍軍準備班師回朝卻變成內鬥自殘，綠軍得以穩住陣腳，進而反守為攻。

此一變化固然有紅軍的戰略誤判、藍軍的私心自用，最根本關鍵仍是兩個字「民心」；中共的步步進逼激發台灣人危機感，藍營的醜陋內鬥則引起台灣人厭惡感，香港反送中運動揭竿而起激起台灣的亡國感，尤其目睹港府唯北京是從，港警鎮壓手段野蠻無比，台灣人的亡國感上升至史上最高點，民心驚懼，深知退此一步即無死所，一年不到，形勢為之逆轉。

政治形勢變化萬千，任何因素都足以影響選情，哪裡有垃圾時間可言？民眾黨這次投入立委選局，為柯文哲進軍二○二四年總統大選而布局，綠營將是他未來一仗的最強勁敵，柯鼓吹的「垃圾時間」表面是捧綠，其實合乎「將欲弱之，必先強之」的兵謀，將敵人高高捧起，以驕其心、懈其志，再徐圖變盤契機。

綠營選戰操盤手不乏身經百戰，不致上當，但一般選民卻未必有此警惕，尤其民調一再顯示英德配擴大領先，眼見選情大好，多少會認為「反正穩贏，又不差我這一票」，掉以輕心，投票動機弱化，甚至已有人正相邀投票前出國旅遊，只要有四分之一支持者如此，就可能影響選局結果。

台灣的輸贏不是只著眼這一場總統和立委選舉，更在於防中抗共的施政決心尚待強化，雖在立法院具有絕對優勢席位，卻對推動反滲透法等保台法案一度瞻前顧後、舉棋不定，可見主事者決心與魄力俱有未足，傾向打安全牌，但如此一來不啻呼應「垃圾時間」之定調，非有利於選情，與其告訴選民「投票給我們，好讓我們在選後有力量推動保台抗中的法案」，不如向選民宣誓「不必等待選後，我們現在就為抗中保台而持續努力推動法案，所以請把票投給我們，因為選後我們還會有其他更積極作為」，政黨要積極行動才能召喚選民追隨它的腳步，除了問人民「你需要什麼」之外，也要向人民呼喚「FOLLOW ME」，如此，才能在這場「史上最骯髒的選舉」留下值得國人稱道的紀錄，在全球華人世界樹立政治風範。

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