新聞線上》桃園三劫義

記者陳杉榮

桃園市是國民黨主席朱立倫的故鄉，他曾在升格前的桃園縣執政八年，「光復桃園市」是他年底選舉的第一戰，但國民黨近年百病叢生，政黨喪失核心價值，黨員失去中心思想，桃園民調最高的不想提，民調最低的搶著來，加上羅智強半路殺出，馬朱連環鬥，「桃園三劫義」，恐怕「贏贏徼博到輸」。

民進黨的鄭文燦桃園執政八年，政績不錯，蘇貞昌早就又酸又誇地說，鄭文燦是下屆總統人選。碰到武漢肺炎疫情爆發，位在國門第一線的桃園首當其衝，兩年來鄭文燦忙著防疫，「欽定儲君」很久沒人提了。年底改選民進黨若能順利接棒，有利於鄭文燦更上一層樓，不過黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾和鄭運鵬等有意接棒者，並未被蔡英文列為心目中的一軍選手。

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國民黨奪回桃園的機會不小，然而這幾年來國民黨自甘墮落，成了中共的小弟，悖離台灣主流民意，又因「韓流」亂竄生波，與年輕人漸形疏離，也因此，除了痛罵亂罵蔡英文政府，間接有功於社會透明化之外，提不出正面又積極的訴求。桃園市長這一局，三位現任立委各有所長。魯明哲民調第一，惜欠缺財力；萬美玲各項條件居中，不能出頭；呂玉玲民調墊底，有議長邱奕勝出面力挺。在地立委若同心，這一仗可以打。

現狀則是，三席立委都沒搞定，半路殺出一個馬系的羅智強，朱立倫和黃健庭的黨中央「全力圍強」，直斥小強「很弱、很差、不受歡迎、不會提名」。羅智強則是強力反擊，箭箭射向黨中央。眼前「桃園三劫義」，一劫政黨喪失核心價值，二劫在地立委未同心，三劫馬朱大亂鬥。就算朱立倫五月能夠順利訪美，就算蔡英文還在鋪排全局，桃園這一局，國民黨很難贏。

民主選舉願賭服輸，民進黨顯得乾脆磊落。屏東提名周春米，民調落敗的莊瑞雄和鍾佳濱異口同聲說團結支持。台中提名蔡其昌，何欣純馬上高呼團結一致。雲林提名劉建國，蘇治芬表態黨的決定全力以赴。國民黨輸的人，東怪民調，西怪作弊，就是不怪自己。民進黨捍衛台灣核心價值的中心思想堅定，誰和這個價值作對，誰就是和主流民意為敵。國民黨的核心價值是什麼？早就說不出來了，再怎麼嘴硬，也不能否認這個事實。

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