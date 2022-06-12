自由開講》後蔡英文時代，世界已走進台灣

黃大益

一年多前，當捷克參議院議長韋德齊在立法院說「我是台灣人」時，就可以說明，世界已悄悄走進台灣。

進入後蔡英文時代，年底地方大選的結果勢必影響兩年後總統及立委選舉，朝野雙方早已積極布局；身為最大在野黨主席的朱立倫，近日亦赴美為國民黨駐美辦事處揭牌，昭示「我們回來了」，問鼎大位的企圖昭然若揭。美國之於台灣的重要性不言可喻，但「回美國」這句話並不精確，朱主席應該要知道，想當台灣總統，台灣人民才是唯一的主考官。

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台灣人就是自己的主人，無須回到任何地方。2016年蔡英文在競選廣告中說「當新時代已經敲門，我們必須把門打開，讓世界看見台灣。」時至今日，美國及日本，與台灣在經濟、軍事合作上更為緊密；過去一年，能看到台灣與歐盟會員國之間的支持與夥伴關係蓬勃發展，特別是立陶宛、斯洛伐克、捷克和波蘭，在台灣本土疫情的關鍵時刻提供協助。此外，上個月的世界衛生大會中，包括美、日、英、法、德、加拿大、澳大利亞、盧森堡與立陶宛等十多個理念相近的國家聲援台灣，支持台灣的聲量更勝往年。前日，蔡英文總統於哥本哈根民主高峰會的演講中說到，台灣樂意分享對抗威權勢力的經驗，也已經準備好深化與理念相近國家的合作，捍衛自由民主世界的秩序。由上述列舉可見，蔡英文從上任至今所發生的外交質變，不僅開啟台灣外交大門，更促使世界走進台灣，讓台灣人得以用自信的姿態，向國際友人分享民主自由的美好。

總統蔡英文10日透過視訊在哥本哈根民主高峰會發表演說。（王婉諭辦公室提供）

此刻，朝野政黨正積為地方大選備戰，年底結果勢必牽動2024年的布局。後蔡英文時代，台灣站在前所未有的歷史高點，希冀朝野各方能在現狀的基礎上，以台灣人民的利益為依歸，縝密規劃人選，切莫遺忘捷克議長高喊「我是台灣人」的價值與意義。

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