自由開講》欲蓋彌彰的盧市府

林俊裕

台中市府6月6日開始，針對外送員等7大類疫情高風險人員，每人發給兩劑快篩試劑，卻被人發現快篩試劑的盒子，都特別貼上「盧秀燕市長」的貼紙，中南部疫情正值嚴峻階段，贈送高風險族群快篩固然是好事，目的是希望能穩定疫情、降低重症及死亡率，但盧市府卻利用機會藉此做個人宣傳，實在大可不必，不禁令人質疑，難道盧秀燕認為市府公務員在現階段沒有更重要的任務要做嗎？

接下來許多民代也接獲基層公務員陳情，紛紛表達基層不滿情緒，6月6日台中市議員林祈烽在議會質詢該議題時，秘書處卻回應並無指派人力貼貼紙，6月9日再度被媒體發現，市府秘書處員工加班在快篩試劑上貼市長貼紙，等於直接打臉秘書處說法，證實秘書處為了這件事情還得在市議會上公然說謊，顯然他們也認為動員人力貼貼紙一事並不正當。

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台中市府發送快篩試劑貼上盧秀燕署名貼紙。（報社合成/資料照、陳柏惟臉書）

市府雖然回應是由秘書處部分臨時人員以及志工投入協助，但現況下基層公務員要負責防疫宣導、關懷隔離者及確診者、寄送關懷包、還得處理醫護量能協調，這些事情都相當瑣碎細微，甚至未來還有紓困振興等相關措施需要大量時間與人力支援。

況且，中市府近日防疫措施也爆發許多爭議，包含兒童疫苗施打速度緩慢，許多家長得冒著大雨去各個診所排隊搶疫苗、關懷包發送流程紊亂，確診者隱私遭揭露、中榮醫護量能瀕臨崩潰，譴責市府「近乎殘忍」等狀況，再再顯示中市府面臨疫情當前，上位者並未做好相關協調工作，導致基層公務員疲於奔命，

但此時此刻，盧秀燕市府卻選擇將所謂的「部分臨時人員以及志工」人力，用在貼「盧秀燕」貼紙及分裝快篩上？實在令人感到難以理解，筆者認為市府公務員不應該因為要做這些荒唐的事情，而排擠到原有公務，上述種種狀況可見，為了成全盧秀燕的美名，中市府這種怪異的人力調度運作已經影響了台中市民應有的權益。

呼籲盧秀燕市長，越是急於解釋、越顯欲蓋彌彰，防疫當前，盼望您以市民為重、以防疫為重，不要再搞個人宣傳，累垮基層公務員，也讓市民權益受損，市長最重要的任務是在乎並且照顧好每一個市民、而不是在乎自己的公關與選舉，事情真的沒有那麼複雜，放棄造神貼紙吧。

（服務業，台中市民）

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