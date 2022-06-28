自由開講》人「侯」寥落鬼何多

◎游森琳

侯友宜從一介基層警官做起，偵辦過若干刑事大案，最著名如「南非武官案」、「白曉燕案」擒獲兇手將陳進興伏法，一路平步青雲膺任警政署長，後又被延攬任新北市副市長八年，侯友宜的能力深受新北市民肯定，超高票當選市長，三年多的市長政績全國之冠，因此侯友宜不時得意的表態「這是我最後一任市長任期」，意謂著「我要直攻2024總統大位」！

當侯友宜聲望如日中天之時，發生「小天使恩恩」殞命事件，重重的擊碎侯友宜金剛不壞之身，民調雪崩式的滑落；恩恩的爸爸因愧對恩恩的不幸往生，只要求侯市長給予「消失的81分鐘」的真相，以彌補對恩恩的愧疚，但侯友宜卻前恭後倨的搪塞敷衍，侯市長的行徑讓社會大眾不齒，輿論大譁群起撻伐，粉碎了侯友宜的總統大夢！

請繼續往下閱讀...

新北市2歲男童「恩恩」染疫過世案延燒，台灣新政協會昨（27日）發布最新民調，其中有近3成（29.6%）新北市民，因新北市長侯友宜對恩恩案的處置，「減少」他們對於侯的政治信任。（資料照）

如果侯友宜在案發的第一時間，選擇與苦主同理心正面的面對，給予全部的錄音檔，讓恩恩父母知道真相後，心裡有些踏實與慰藉，可是侯市長選擇近似刁難、造假情境加工演戲、偽造文書欺瞞疫情指揮中心，百般阻撓不給真相，提告吹哨者、恐嚇提告媒體，最惡質的是發動網軍羞辱、圍剿恩恩爸爸，讓一向理性的受害者憤怒的說『侯市長政策殺人』！

侯市長位居高位「高處不勝寒」，是寂寞的，周圍侯家軍充斥著魑魅魍魎，為保自己官位不惜提供假訊息，蒙蔽長官，導致侯友宜誤判情勢，讓事件不斷的擴大，一發不可收拾！美國前總統尼克森的「水門事件」並不是無法挽救致命的事件，大可誠實面對拆下引信、處理危機，但尼克森聽信幕僚，選擇「說謊、然後圓謊再圓謊」，引爆美國輿論大炸鍋，尼克森終於因「誠信破產」，從神壇上栽了下來！

（台灣活力旺企業協會理事）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法