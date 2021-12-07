胡，怎麼說》背棄台灣，多麼噁心！

胡文輝

背棄台灣，多麼噁心！這是一向關注人權、自由的NBA球星坎特（Enes Kanter）砲轟林書豪的用語。其實，這句話用在中國國民黨黨魁朱立倫及藍軍要角舔共動作姿式之噁心，也是剛剛好而已，甚至還不足以形容他們無極限的「恥度」！

背棄台灣，多麼噁心！這是一向關注人權、自由的NBA球星坎特（Enes Kanter）（左）砲轟林書豪（右）的用語。（報社合成／Enes Kanter Twitter／法新社）

中國國民黨黨魁朱立倫上任兩個月來，該黨的總路線十分清楚，就是和中國共產黨共舞，國、共兩黨定調共同反獨促統、共同打擊抗中保台、共同強壓台灣！

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其實，在9月26日中共總書記習近平、當選中國國民黨黨魁的朱立倫，對台灣函電交相賊時，已可預見雙方為中國國民黨以上總路線定調的端倪。

朱立倫在10月初上任後，為了向習近平展現打擊「抗中保台」的實力，就拿陳柏惟罷免案試刀，在全黨大動員、結合地方顏家勢力、境內外網軍交叉火網綿密攻擊之下之下，基進黨唯一立委陳柏惟中箭落馬，朱立倫得以藉砍掉抗中保台的陳柏惟之立委職務做獻禮，向習近平獻上成果。

朱立倫食髓知味，接著向另一「天然獨」的無黨藉青年立委林昶佐下手，同樣向林昶佐嗆聲稱，抗中保台就要罷免掉。在國民黨介入之下，這項罷免案已成案，預定明年1月9日投票。

朱立倫食髓知味，接著向另一「天然獨」的無黨藉青年立委林昶佐（中）下手，同樣向林昶佐嗆聲稱，抗中保台就要罷免掉。（資料照）

在中共政權霸凌迫逼之下，抗中、是為了保台，保台、就必須抗中，身為台灣人、死為台灣魂，「抗中保台」何罪之有？朱立倫卻視為大罪，只因為中共不高興，就要砍掉。「背棄台灣，多麼噁心」這句話用在他身上，真的才剛剛好而已！

朱立倫和中共沆瀣一氣，掀起有若紅色瘋狗浪的反抗中保台狂潮，台灣選民能否擋住這波紅色瘋狗浪襲撃？本月18日的4項公投、1月9日的一罷（立委林昶佐罷免案）、一選（中二選區立委補選，綠營林靜儀對決藍營顏家班顏寬恒 ）都是關鍵。

再看4項公投案，國民黨提案、主導的居心，顯然就是來亂台灣政府、阻台灣前進、斷台灣發展路的。台灣人民只要了解4個公投的內容及影響，理性選擇，都只能投下「4個不同意」。

4公投大家談很多了，這裡只談反美（萊）豬進口公投，朱立倫們掛著食安的口號、反的是美國，像馬英九、朱立倫、蔣萬安等等等，留美多年吃美國萊牛、萊豬不知吃了多少，美萊牛正是馬英九任內開放的，當時信誓旦旦保證食安沒問題，怎麼豬牛的萊劑標準一致，馬、朱、蔣等卻翻臉反對到底?講的理由更是胡說八道，他們根本就是藉反美萊豬製造台灣人民反美情緒，藉反萊豬反美，讓台灣得不到美國奧援，迫使台灣向中國靠攏、降服，這就是前述國共定調的朱立倫帶領的中國國民黨總路線的實踐之一步。

在中共戰機天天侵擾台灣空域的當下，朱立倫帶著國民黨與要吃掉台灣、滅亡中華民國的中共狼共舞，更令人看在眼裡、恨在心裡，點滴在心頭。「背棄台灣，多麼噁心」，這句在朱立倫及藍軍頭頭們身上一用再用，也是剛剛好而已！

「背棄台灣，多麼噁心」，這句在朱立倫及藍軍頭頭們身上一用再用，也是剛剛好而已！（報社合成）

再看，在陸委會反對之下，朱立倫決定派「副主席級」率國民黨代表團參加中共的年度統戰大戲「海峽論壇」，但在同一時間，所有國民黨立委卻「惡意的缺席」波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞國會議員來訪力挺台灣的國際活動。

海峽論壇根本就是中共對台灣「招降賞叛」的統戰活動，國民黨高規格去參加，波羅的海三國等國際友人挺台的國際交流，國民黨卻惡意缺席。說穿了，又是那條國民黨的反獨促統總路線在作祟。「背棄台灣，多麼噁心」，又可適用在朱立倫及藍軍身上，不過，舔共舔到這樣的難看，噁心顯然尚不足以形容其恥到無極限的可恥行徑！

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