自由開講》反美豬失國際誠信？盧秀燕花博慘痛經驗已經驗證！

路易斯

誠信是台積電的另一本國際護照

2008年金融海嘯席捲全球，台積電受到波及，時任執行長的蔡力行強勢主導績效考核，於08年12月到09年3月資遣800位員工。09年2月一位被資遣的工程師父親寫信給董事長張忠謀，淚訴張忠謀不要裁掉自己的兒子；4月，調查報告出爐，高層假考核之名，行裁員之實。標榜不裁員的台積電卻在景氣寒冬將員工踢出門，視「誠信正直」為台積電核心價值的張忠謀極度憤怒，5月邀請被裁員的員工回公司上班。6月11日張忠謀在董事會中只花十分鐘便將培養十年的接班人蔡力行換掉。隔日，外資賣超台積電4.8萬張股票，股價蒸發30億。爾後，台積電花了20年成為半導體製造龍頭，企業誠信從財報上面看不出來，卻是台積電通行世界的另一本「國際護照」。

盧秀燕引發兩次國際誠信危機

盧秀燕就任市長後，宣布花博市民與全球兒童無限免費。選前，國際園藝生產協會（AIPH）秘書長白利福（Briercliffe）即表達盧的提議違反契約且也不支持免費作法；選後，盧秀燕嗆辣的說，市民免費看花博，AIPH無權插嘴。臺灣花協總經理鍾國成當時表示，花博免費影響臺灣形象，台中花博恐成臺灣最後一場花博。兩個月後，盧秀燕未依雙方協議交付授權金，白利福警告將終止花博合約，最終藍綠議員合作通過預算才將爭議落幕，盧引發臺灣未來承辦國際活動的誠信危機。

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盧秀燕引起的台中花博事件，成為臺灣未來承辦國際活動的誠信危機！（資料照）

盧的另起誠信案發生於2020年11月16日，美國在臺協會（AIT）酈英傑處長到臺中拜訪盧秀燕，會前雙方協議為閉門會議，但酈英傑到會場發現竟有媒體採訪，盧秀燕更當面批評萊豬，媒體錄完批評影片後才被請離，此時酈英傑毫無答辯機會，美方認為盧不但失信更惡意發動攻擊，雙方信任破裂，AIT立即取消會談與午宴，並發出新聞稿回應盧的劣質行為。隔月AIT年度回顧影片，片中有酈英傑與其他5都市長合影，獨缺盧秀燕，盧不但信譽破產，也賠上國家誠信。

歐盟反萊豬最終犧牲本土畜牧業為代價

世界貿易組織（WTO）會員國間享有關稅優惠，若有經貿衝突時，則到爭端機構解決。1996年歐盟在無科學證據下，禁止美加含荷爾蒙之牛肉進口（簡稱萊牛），美國提起控告；97年WTO仲裁小組認為歐盟違反SPS協定，歐盟提起上訴，98年爭端處理機構亦判定歐盟敗訴，並要求在15個月內讓萊牛進口，但約定期滿前歐盟仍未讓步，美加向爭端處理機構提出貿易報復，最終歐盟分別被處每年1.17億美元與1,130萬加幣的貿易報復。

2003年歐盟提出風險評估，證明萊牛對人體有害，請求停止貿易報復，但美加並不接受，歐盟反告兩國，再經一二審後，上訴機構於08年判決美加的持續報復不違法，法庭認為歐盟的風險評估無法合理化萊牛進口禁令；最終三方簽署備忘錄，前三年歐盟零關稅進口2萬噸不含萊劑之美牛，報復金額減為1/3，第四年進口額度提升到4.5萬噸，貿易報復暫停，第四年後若無異議，進口數量持續，貿易報復廢止。歐盟雖然可以吃到無萊劑的美牛，但卻犧牲本土畜牧業作為代價。

藍營消耗經濟談判籌碼

藍營反萊豬公投若通過，美方恐像歐盟案在WTO提告。既然臺灣先前可進口萊牛，現在卻禁止萊豬？十多年來無科學根據舉證萊劑對人體有害，便是貿易歧視與不公平競爭，國際訴訟不但傷害臺美關係，恐將賠上臺灣畜牧業，加上先前盧秀燕洗臉AIT處長的惡質行為，美方勢必貿易報復。

目前臺灣爭取加入貿易暨投資架構協定（TIFA）、雙邊貿易協定（BTA）與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），美國在這三個協定扮演重要角色，台灣加入後享有外銷優惠，也可以擺脫對中的經濟依賴，美國「戰略與國際研究中心」 前主任葛來儀直接講明：沒有萊豬，沒有TIFA。

進口萊豬，民眾可以選擇買與不買，美豬沒有市場，就會「自然淘汰」；但禁止進口只會遭到貿易報復，且有前案可循，加上盧引發兩次誠信危機，等於雙重告訴世界，臺灣無誠信原則，誠信是臺灣國際護身符，不該通過反萊豬公投淪為藍營政治軍武。

（網路資訊業）

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