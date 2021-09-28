胡，怎麼說》「聯共取台」-習近平、朱立倫的 「4謀」！

胡文輝

新當選中國國民黨黨魁的朱立倫，選前罵紅統、選後向紅統靠攏，選前、選後不一樣，「正常輪」急轉彎了嗎？

其實，朱立倫「贏」的謀略很清晰，就是「聯共取台」，透過國共合力，為國民黨取得台灣執政權！

請繼續往下閱讀...

朱立倫當選黨魁後和中共總書記習近平的函電往來，透露了國共合作、國共聯盟的玄機，雙方共認的除了九二共識（一個中國）、反台獨，習的賀電文中強調「4謀」-謀福祉、謀和平、謀統一、謀民族復興，朱的謝電文中一一唱和呼應，並向習告狀批判民進黨執政下的去中、反中政策，國共兩黨一拍即合，就是要合力拉下民進黨政府，攻取台灣執政權。習近平給朱下達的4謀，所謂福祉、和平、民族復興都是假大空，謀統、謀台、謀併吞才是真陰謀。

其實，朱立倫（前）「贏」的謀略很清晰，就是「聯共取台」，透過國共合力，為國民黨取得台灣執政權！中共總書記習近平（後）（報社合成／彭博社）

朱立倫當選後馬上直嗆民進黨要開始擔心了！這當然只是起手式，之後他宣布要做的兩件事，一是要親征台中，加入刪Q、推動罷免基進黨立委陳柏惟案（10月23日投票），另一是全黨力挺四項公投（12月18日投票），藉公民投票發動倒閣及對民進黨政府的不信任案。則是4謀要開始實踐了。

陳柏惟是基進黨唯一立委，不是民進黨，但他比綠更綠的台獨主張，被國共鎖定做為「反台獨」試刀祭旗的對象。朱立倫身為最大在野黨魁，竟以全黨之力、結合地方派系消波塊等勢力，推動罷免立院最小黨唯一立委陳柏惟，藉刪Q向中共表態表功「反台獨」的意味，實不言可喻。

陳柏惟是基進黨唯一立委，不是民進黨，但他比綠更綠的台獨主張，被國共鎖定做為「反台獨」試刀祭旗的對象。（翻攝自陳柏惟臉書）

之後，朱又提到下一個罷免對象是無黨籍立委林昶佐，他同陳柏惟一樣也是台灣年青人「天然獨」的從政人物典型。國民黨聲言下一個要罷免他，挑小黨、無黨立委勢單力薄，朱立倫杮子挑軟的吃，率國民黨全黨大軍壓境，加上紅軍、白軍或明或暗分進合擊，如能成功「獵殺」罷免2人，就可能形成藍軍高舉「反台獨」大纛向台派大反攻的骨牌效應，不但綠營人人自危，習大大一定會對朱立倫刮目相看，不再視國民黨如扶不起的阿斗。

所以，10月23日的罷免投票，綠營都要皮繃緊，不能袖手旁觀，那是一場藍綠大戰前的尖兵對抗前哨戰，絕不只是陳柏惟一席立委的得失而已。

朱立倫又提到下一個罷免對象是無黨籍立委林昶佐（中），他同陳柏惟一樣也是台灣年青人「天然獨」的從政人物典型。（圖片來源：城市遊牧影展官網）

再來是12月18日的核四重啟商轉、反萊豬、藻礁、公投綁大選4項公投案投票日，這4項公投案涉及台灣前途極大的能源政策、國際經貿政策走向，不但是藍綠對抗的指標性戰役，背後更標舉著親美日、親中的兩條路線對決。

朱立倫已喊出倒閣、對民進黨政府的不信任案投票，企圖用公投案的過關倒閣、迫使蘇貞昌下台，更形塑台灣人民公投否決蔡英文政府的親美日路線，國民黨的親中路線將捲土重來。因此，綠營對公投沒有半點輕忽的本錢，必須全軍備戰主動出擊，否則，恐怕會像2018年那樣慘敗的很難看！

如果1023、1218兩次投票，朱立倫連戰連勝，習大大交代的反獨、謀統等「4謀」都大獲進展，不但認可、更將欽定，那麼，2024年總統大選藍軍人選，朱立倫將睥睨諸人、捨我其誰？

以上應是朱立倫的如意算盤，只是，你問過台灣人民了嗎？台灣人民不會那麼笨的輕易就被國共兩黨的「4謀」謀走！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法