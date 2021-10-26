胡，怎麼說》刪Q得逞後、不准抗中保台，朱立倫紅了、尾巴翹高了！

刪Q得逞、罷掉基進黨唯一立委陳柏惟後，中國國民黨黨魁朱立倫更「紅」了、氣焰更高張了、尾巴翹高高。他劍指另一「天然獨」指標的年青立委林昶佐，威嚇兼教訓的指稱，開口就抗中保台，這樣的民代一定會被罷免掉！

朱立倫劍指另一「天然獨」指標的年青立委林昶佐（中），威嚇兼教訓的指稱，開口就抗中保台，這樣的民代一定會被罷免掉！（資料照）

「抗中保台、一定罷掉」，朱立倫得意便猖狂，這句話自己揭露中國國民黨全黨投入刪Q的核心目的，同時招認了中國國民黨的企圖。

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抗中保台，抗拒中國併吞、保衛台灣主權獨立及民主自由生活，何罪之有？何錯之有？為何卻成為朱立倫口中「一定罷掉」的理由？

抗中保台，天經地義，台灣2300萬人民人人有責！朱立倫憑什麼指手畫腳以罷免威脅封口？

不許抗中保台，難道開口要「九二共識、一個中國」？甚至開口就要「親中舔共」、做中國大夢才行？才過的了朱立倫的「不罷免審查」關？這簡直就是荒唐無極限、反民主反到無底線！

為何「抗中保台」卻成為國民黨主席朱立倫口中「一定罷掉」的理由？（資料照）

說白了，只因一黨專政統治中國的中共政權，見不得台灣是一個主權獨立的國家、見不得台灣2300多萬人過著自由民主的生活，而中國國民黨和中共一鼻孔出氣、更淪為承仰中共鼻息行事，才會看到聽到抗中保台四字，就惡狠狠的欲罷掉而後快！

說更白了，因朱立倫在當選黨魁時，與習近平函電往來建立了「反獨謀統」共識，刪Q成功就是朱立倫上任後立下的第一項反獨戰功，可做為獻給習大大的禮物，難怪朱立倫更紅了、氣焰更高了，把抗中保台四字視若欲去除的眼中釘。

再從朱立倫以不許開口抗中保台為林昶佐劃下「紅線」來看，他昨天講的「四個捍衛」全都是空口白舌的大謊言，因為在「一個中國」之下，中華民國就淪亡了、台灣的自由民主更全都沒了，在一黨專政的中共統治下，都將成為歷史的殘破廢墟，朱立倫還能捍衛什麼？只有一個謊言加上更多的欺世謊言！

刪Q是中二選區選民投票的結果，當然要尊重，但是，從這個結局，也讓人充分感受到：台灣與邪惡的距離真的很近！大家一個不小心，紅藍黑三合一邪惡闇影就會趁虛而入，把台灣一個個吞噬掉！

刪Q是中二選區選民投票的結果，當然要尊重，但是，從這個結局，也讓人充分感受到：台灣與邪惡的距離真的很近！（資料照）

「我們個個都在睡夢中殞滅，狼群已悄悄進入了羊棚」，這是賽巴斯提安.布蘭特在1494年出版的「愚人船」書中句子，拿來做為當今台灣的警言，真的十分貼切。

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