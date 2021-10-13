胡，怎麼說》習近平橫刀移植辛亥、強劫孫中山，受害者國民黨不敢抗議，俯首甘為孺子牛！

胡文輝

習近平對中國國民黨下手真夠狠辣，不但橫刀移植辛亥革命、連孫中山代表的法統也劫走！

橫的移植、縱的繼承，習近平兩手雙刀齊出，割的一乾二淨，全都移植到中國共產黨身上，這下子中國國民黨什麼法統、道統、正統全都沒了，只能光屁股，應該羞於見人才是。

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更可羞的是，辛亥革命、孫中山都被公然搶劫走了，中國國民黨卻畏畏縮縮、不敢向習提出強烈抗議、不敢隻語半字批判習近平篡位、篡奪、偽造歷史，依然舔共如故、懼共如虎，俯首聽命、甘為老共驅使騎乘的孺子牛！

習近平刻意在辛亥雙十革命的前一天的十月九日，高調舉辦紀念會，他的講話一開始就是110年前的辛亥革命，馬上就跳到100年前中國共產黨成立，然後強調中共繼承孫中山遺願...，中共是孫中山最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者云云。中國國民黨、中華民國都被他遺忘在歷史之外、抹滅消失在歷史之中，反正好像就是都沒存在過。

習近平刻意在辛亥雙十革命的前一天的十月九日，高調舉辦紀念會，他的講話一開始就是110年前的辛亥革命，馬上就跳到100年前中國共產黨成立，然後強調中共繼承孫中山遺願...（路透社）

習近平這場大會的講話，把辛亥革命、孫中山，全都橫的移植、縱的繼承由中共接收，變成中共歷史功業的一部分。這當然是篡奪歷史，辛亥革命10年後中共才成立，跟中共一點屁關係都沒有，但是，中國封建皇朝的惡質傳統，一向就是勝利者寫的歷史，中共打敗了中國國民黨、推翻了在中國的中華民國政府，偽造歷史、篡奪法統為政治服務，不過是其諸多惡行之一。

辛亥革命被奪、法統神主牌孫中山被強劫改供奉在中共廟堂，在台灣的中國國民黨卻不敢向中共抗議、不敢批評習近平隻語半字，表現有如小孬孬！

其實，中國國民黨在中國還有一個「同黨同志」，就是「中國國民黨革命委員會（簡稱民革）」，這邊的中國國民黨黨主席朱立倫，面對習近平的劫與篡，不敢半字批評，那邊的中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘，就在習講話現場的台下聽訓，不但不敢發聲，還盛讚習大講話英明。

看來那兩個中國國民黨愈來愈像了，如果國民黨也像那邊的民革一樣的，只會對習大大、對中共搖尾巴，罵蔡英文、罵蘇貞昌、罵民進黨、罵台灣獨立，簡直就是中共大外宣的錄音重播、拷貝再製，那麼，朱立倫、馬英九、費鴻泰等等，何不乾跪班師回中國大陸，去跟民革合併，反正都是中共的尾巴政黨！

國民黨立委鄭麗文在立院質詢時，竟說蘇貞昌、蔡英文向中共投降排第一、二，這話說反了吧，只要照照鏡子，就看的到親中、媚共、降共，你們黨才會有一狗票擠爆去跪地投降求和，蘇、蔡都會是台灣最堅持不投降、扺抗到底的前三名。

國民黨立委鄭麗文（右）在立院質詢時，竟說蘇貞昌、蔡英文向中共投降排第一、二，這話說反了吧，只要照照鏡子，就看的到親中、媚共、降共，你們黨才會有一狗票擠爆去跪地投降求和。（資料照）

蔡總統慶雙十提的四個堅持新約定，其實也可為中國國民黨解除辛亥革命及法統被中共篡奪的困境，就是從1949年切割、堅持就是中華人中華民國與民共和國互不隸屬，但國民黨不但不領情，反而大罵蔡總統挑釁、分裂國人，那麼，國民黨（民眾黨亦是）既然反對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實說法，就是主張相互隸屬，就現況而言，中華人民共和國不會隸屬於中華民國，中國共產黨也不會隸屬於中國國民黨，那麼你們實際上就是主張：中華民國隸屬中華人民共和國、中國國民黨隸屬於中國共產黨囉？

為投降找理由，如此丟人現眼，還不知羞恥！

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