自由開講》朱立倫藏在 「110 」背後的真相？！

劉文義

朱立倫當選中國國民黨黨主席後，中共總書記習近平於上月26日發出賀電，朱主席即刻回覆，而在覆函簽名下，卻有一組怪異的數字：110（2021）年9月26日。

明眼人一看就知，朱立倫主席，是想借著這組 110 數字，向中共輸誠，表明他所領導的中國國民黨，已不認同「中華民國」是「正統」的一中，唯有中共執政的「中華人民共和國」才是世界上獨一無二、貨真價實的中國；所以失去朱主席關愛的眼神之「中華民國」頭銜的 110 ，也只能如敝屣般，孤零零地被放置在他的覆函底端。

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一些台灣人，還真「三八」，如今依然拚活拚死、努力不懈，在維護這塊中國國民黨總裁蔣介石，1949年從中國「轉進」台灣時，扛過黑水溝的「中國」冒牌貨、「中華民國」這國號，真的有夠讓人「怨歎」。

台灣的國號，就是「台灣」，世界芸芸眾生，不都是這般稱呼台灣這國家為「台灣」嗎？這有什麼不好？難道「中華民國」這山寨版的「中國」國號，會比「台灣」更光彩嗎？

不演了？朱立倫覆電習近平，被發現文末註明時間處，「中華民國」直接被消失了！（翻攝自鍾年晃談天說地臉書）

朱立倫那篇覆函裡， 還寫到：

兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異‧‧‧

讀到這裡，深深不以為然，願意提出一些歷史典故與事實，跟朱主席分享。

朱主席説：兩岸人民都是炎黃子孫；炎黃是誰？當然指的是中國遠古時，憑藉指南針，打敗蚩尤的黃帝，是不？但難道今日住在中國的中國人，只有黃帝（漢人）的後人，才算數嗎？不是炎黃子孫的滿、蒙、回、藏、苗的子孫們，又跑到哪裡去了？難不成通通已被朱主席認定不是「中國人」了嗎？

事實上，所有現居在中國大陸的這群滿、蒙、回、藏、苗等等人種，應該通通叫做「中國人」，而現住在新加坡滿、蒙、回、藏、苗等等人種，就是「新加坡人」，住在美國，無論膚色是黃的、白的、黑的等等人種，也都是「美國人」，住在台灣的漢族（包括炎黃子孫）等等各式各樣人種，當然都是「台灣人」。

我也同意朱主席「一中原則」的看法，毫無疑問，「中華人民共和國」是世界上唯一的中國；而現今住在台灣的台灣人，對國家的認同及歸屬，是有選擇權利 （天賦人權），因而居住在台灣，還自認是「中國人」的人士們，就請束裝歸國，在你的偉大祖國土地上，過過你嚮往共產主義下的好日子；而現居台灣的「台灣人」，面對今日一邊一國的事實，當然是在這塊土地上繼續打併，並享受已有的自由、民主的生活方式，這就是今日世界各國所遵循的「國族主義」立國之精髓。

事實上，國家與民族、人種之間的關係，是不能畫上等號的。

我更不能忍受的就是朱主席也在他的覆函提起：

在民進黨的執政下，採取「反中」「去中」的政策，改變兩岸現狀‧‧‧

真的是這樣嗎？記不記得中國國民黨總裁蔣介石，於1949 年「轉進」台灣後，憑藉中國國民黨的萬年國代之推舉，「自任」了五任中華民國總統，他執政時期最大的特色，就是「反共」，反對共產黨的「暴政」，所以有所謂的「反共抗俄」，「殺朱拔毛」，和白色恐怖等等；甚至為了反共，更創造出「共匪」這名詞，作為對抗中國共產黨的說帖；今日台灣人所以厭惡中國共產黨，多多少少還不是深受當年中國國民黨的教化所致，不是嗎？

中國國民黨，就是譲台灣人厭惡中國共產黨的始作俑者，而今日中國國民黨，用了一句「與時並進」的説法卸責，翻臉不認帳，更無視於中國大陸數千顆飛彈對準台灣之威脅，以及每天派遣大量共機繞台之等等行動，進行準備侵台的事實；回過頭來，卻炮火猛烈地指責、攻擊民進黨的「抗共保台」（不是反中、去中）之備戰作為之不是，真是莫名其妙。

選前說打出「守護中華民國」，選後覆電習近平卻把「中華民國」去掉！圖為日前朱立倫為了參選國民黨主席所發表致黨員公開信與競選影片。（翻攝自朱立倫臉書）

誰能告訴我？今天到底誰在守住中國國民黨蔣介石總裁所堅持的「反共」黨魂？民進黨？或是與中國共產黨，此唱彼和的國民黨之「秦檜」們？答案不是很明白嗎？

近日趙少康提到台灣教改，造謠民進黨把岳飛故事刪掉，結果一查，宋朝抗金的岳飛，依然活生生記載在台灣的教科書裡；最可笑的是，今日台灣的「秦檜」，居然關心他的死對頭、古代中國的岳飛的忠烈事蹟，真是滑天下之大稽，讓人笑掉大牙，不是嗎？

參考資料：

1）朱立倫回覆習近平賀電 盼在九二共識上求同尊異 | 政治 | 重點新聞 | 中央社 CNA

2）「郭董女兒不知岳飛」 趙少康批教改讓下一代失根 | 寶島大小事 | 台灣 | 世界新聞網

（南加州 Laguna Woods 台美人）

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