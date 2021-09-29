胡，怎麼說》「養」這種立委真是糟蹋糧食！

胡文輝

果然，在習近平、朱立倫函電交換，國、共兩黨建立一中、謀統、反台獨的共同目標之後，中國國民黨立委背後如獲闇黑紅力量加持，在立院的暴力杯葛，昨天馬上就惡行升高，變本加厲！

你還期待中國國國民黨？你還期待朱立倫？全都省省吧，他們的親中、促統、謀台路線早已被「綁定」或自我綁定！（資料照）

什麼時代了？藍委還在演那種低級、缺正當性、找歪理打群架、製造暴力亂鬥的杯葛閣揆上台野猴戲，但就就如猴子不知屁股紅、背後早已露餡，個個還得意洋洋。

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在朱立倫向習近平告狀民進黨去中、反中後，藍委們昨天的博命演出，簡直就是見了習大大的函電後，就競相耍狠，癱亂立院，以求取悅習大大、獲其眼角餘光恩賞的小嘍囉！

當然，目前中國國民黨黨魁仍是江啟臣，朱立倫尚未接任，帳仍要算江的，不過，從藍委在立院喊「開戰」、叫人看不下去的暴激演出看來，習朱函電交換、國共相約共同謀統、反獨的效應已在發作了。

亂立院、亂政局、亂台灣、弱台灣，台灣愈亂愈弱、它們形勢愈是大好，即可伺機趁台灣弱亂取之，好把台灣往一黨專制的中國送，這不就是國共一貫的謀統、謀台伎倆嗎？

什麼時代了？藍委還在演那種低級、缺正當性、找歪理打群架、製造暴力亂鬥的杯葛閣揆上台野猴戲。圖為國民黨立委陳玉珍昨日多次杯葛立院總質詢。（報社合成）

你還期待中國國國民黨？你還期待朱立倫？全都省省吧，他們的親中、促統、謀台路線早已被「綁定」或自我綁定！

如你仍忍不住要說、也只能望而興嘆：

「養」這種立委，真是糟蹋糧食！可憐的台灣人。

「養」這種立委，真是糟蹋每一張投他們的選票！

「養」這種最大在野黨，真是玷汙了民主的台灣！

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