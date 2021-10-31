自由開講》不同世代高中生的愛國行為

陳啟濃

蔡英文跟200名高中生座談，高中生提出國際局勢與中國可能侵犯的問題，蔡總統認為世界都很認真的看台灣有沒有很堅定的意願來保衛自己。所以國際局勢對台灣有利，慢慢支持台灣的立場，我們也是要先堅定地自我防衛的意志才能贏得支持。

總統蔡英文昨日（30日）與全國200名高中生面對面對談。（蔡英文臉書）

三十幾年前我也是一個高中生，關心台灣的未來，關心國家的發展。然而那時候的政府告訴我們中共的禍國殃民，要我們堅定反共復國的決心。學校教的也是告訴我們要以三民主義統一中國，教官也是時時監督我們的言行關心我們的「愛國情操」。不要說總統不可能接見高中生來座談，連要有機會遇到學校的校長談談話，都根本是不可能的想望。

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三十幾年前的國家為我們編織反共復國的幻想，國家發展的所有目標都朝著這個方向努力。總統就是神，高高在上，不能質疑，不能批評，不能挑戰。而學校教育也只是淪為國家的政治工具，歷史不教真相，地理教的是中國山川省市，作文最後一定要寫反攻大陸解救苦難同胞，國文老師一樣給高分肯定。

三十多年過去了，我們的高中生不一樣了。上課可以跟老師滔滔不絕談國際局勢兩岸發展，教官應該也不會管你說了什麼不愛國的內容，學校教育已經完全尊重個人的自我發展與自我實現。學生不僅有非常多機會跟校長接觸聊天，甚至有機會獲選跟總統面對面座談。

這就是民主的價值，自由的可貴，然而這樣的改變絕不是偶然的，而是歷經千辛萬苦，這樣的現況需要我們的勇敢守護。如果我們想要繼續擁有這樣自由自在的生活環境，就要有像蔡總統跟高中生座談所說的意志，展現堅定的保衛台灣的意願，甚至是行動。

（國中校長）

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