自由開講》台灣人對台灣定位的分歧，令人憂心忡忡！

野風

經過風風雨雨，立委陳柏惟被罷免成功。有論者說，可能是抹黑造謠、地方人脈派系、組織動員、黑金復辟的成功與有效，更多的是指「中國對台影響力」的日益明顯。還有人說，這會讓國際社會認為台灣人民，傾向與中國合併，不希望獨立自主。某黨主席昨天甚至洋洋得意說，「凡主張抗中保台者，必遭罷免」。上週某黃復興退將說，「共機屢侵入我航空識別區，不算擾台」，但這種應該是違反民間主流說法，並未受舉國上下一致譴責，整個社會也似乎默認了就是事實。而這一切都比不上台灣人對「台灣定位」的分歧，令人憂心忡忡。

蔡英文總統雙十國慶演說提出「四個堅持」，其一是「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，明眼人來看，就知道這是恢復到李登輝總統的特殊兩國論，也是小英是對藍綠都妥協的結果。對綠是把「中華民國（台灣）」的「台灣」放大了，變成「中華民國台灣」，對藍是仍保留了「中華民國」，在實務上捍衛中華民國的力道，其實比藍營還更用力。但已經這樣包容兩端光譜，但據亞太菁英交流協會公布的民調，雖然整體有70.6%支持，政黨傾向藍營者，卻僅36.8％支持此說法、有53.5％不支持。

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看到有這樣多人認為「中華民國與中華人民共和國是互相隸屬」，個人覺得非常訝異。因為這些人明明無論是國民身分證、護照、健保、納稅、服兵役、就學、郵件、駕照、旅遊，都是在中華民國的體制下進行。若是認為「兩岸同屬一個國家」，那麼為什麼一邊用新台幣、一邊用人民幣？為什麼一個有選舉罷免並且有政黨輪換，而在另一邊永遠就只有同一個黨、沒有選舉？為什麼在台灣有Line、有上網的自由，而在中國很多網路不通、限制很多、而且口徑一致？既是互相隸屬，到中國旅遊做生意，為什麼要使用護照、並在桃園機場辦理出國手續？同屬一國應該搭的是國內線班機，為什麼是國際線？而返回台灣的時候為什麼叫做入境？

看到有這樣多人認為「中華民國與中華人民共和國是互相隸屬」，個人覺得非常訝異。（美聯社）

在台灣使用網際網路爬梳非常自由，在野黨對執政者罵得狗血臨頭，都不會有事情，而在中國隨便講個話就可能會「被消失」。這些支持兩岸互相隸屬的人，是嚮往這樣的日子？兩岸統一成為一國後，退休制度包括18趴會取消、退將也沒有10幾萬月退俸，這些人一點都不擔心？也許有人認為中華民國與中華人民共和國的「互相隸屬」是將來式，而且到時會一國兩制。這會不會太天真了？但估算還是有超過五百到七百萬的人口，支持兩岸互相隸屬，這不是很令人憂心嗎？

近來反中浪潮登上台面。前美總統川普政府的國安顧問波頓近日投書《華爾街日報》時也表示，挺台不僅需要美國軍事力量，拜登政府也應該承認台灣的主權國家地位。但老實說，目前台灣很多人的看法是，美國只會賣武器給台灣，進一步行動停滯不前，只顧自己戰略，根本是坐山觀虎鬥，台語的「弄狗相咬」。

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿華自強，在21日一場智庫線上研討會中批評中國，指中方誤用聯大第2758號決議，施壓聯合國阻止台灣參與，並呼籲聯合國會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與聯合國。聯合國2758決議剛滿50週年，詳讀內容是：「恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」裡面只說是「驅逐蔣介石的代表」，完全沒有說到要驅逐台灣這個政治實體。所以台灣是冤枉被排斥在世界村之外已達50年。現在美國已有這樣讓台灣加入聯合國幾個政治敏感低的組織當觀察員的呼聲。若還有人認為兩岸互相隸屬，真的就是讓台灣永遠只有等待併入中國了，而這真的是我們台灣人所要的嗎？

（台北市民）

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