自由開講》防疫政策：戴口罩 VS 簡訊實聯制

洪昱睿

中央流行疫情指揮中心日前已宣布，即將要大幅度而有條件地解禁、鬆綁戴口罩的相關規範；這對已經被口罩悶了很久的國人們來說，實在可說是一大福音。

但是如果戴口罩預防感染的相關政策都能夠適度解禁；筆者認為有一項更應該考慮調整，甚至取消的防疫政策，那就是「簡訊實聯制」。坦白說，在早前疫情三級警戒期間，簡訊實聯制還蠻獲民眾配合的，但當時間一拉長；實施狀況也老早就變得相當鬆散了。

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圖為簡訊實聯制QR Code示意圖。（資料照）

就筆者個人觀察，現在很多商家店員根本沒有確認來客是否有掃QR Code或手填資料，亦有很多進店客人對店家張貼的QR Code或手填資料表格視而不見，再者；掃碼不確實、手填資料不實或字跡潦草難辨也一直都是問題，可見此政策早已成效不彰。

對循規蹈矩的民眾而言，出門一趟購物、辦事，都得一次又一次掏出手機花時間掃碼，對壓根沒打算照規範走的民眾來說，政策形同虛設，簡訊實聯制如果淪爲「形式主義」，那真的意義不大。

既然國內疫情已相當程度趨緩；且即便必須進行疫調、足跡通知都有其他方法，那是否有必要執著維持簡訊實聯制呢？

（語文工作者）

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