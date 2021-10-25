自由開講》這一夜國民黨表面上看來贏了，但其實不然！

樹新板

過了一個沮喪的周末，有意投身公共服務事業，有意從政的年輕朋友們，請收拾起心情，我們是海洋移民，留著拼搏血液的台灣人，我們是壓不扁的玫瑰，我們要再出發，走向民主深化的道路，因爲這一夜國民黨表面上看來贏了，但其實不然！

總結這次罷免，國民黨雖然贏了面子，但基進黨陳柏惟（中）爲首的台灣囝仔卻贏了裡子。（中央社）

首先從組織動員來看。罷免這天，在投票處，地方勢力派出里長，使用緊迫盯人戰術，三十年如一日。基進黨則在前一天，舉辦音樂會，回顧台灣民主發展100年各個里程碑，並表達已經盡力了，尊重最後民意的選擇。開票結果宣佈後，發起方淡定的席開火鍋宴席慶功，仿佛一切在掌握中，而被罷免方，則在高鐵站停車場的競選總部，笑中含淚的謝謝支持者，也謝謝不支持者，提醒陳柏惟做的不夠好。

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從戰略來看。罷免方使出，抹黑，謠言，人格攻擊，海量的不實看板，然後幫派教父，親自打電話，甚至登高一呼，到個別企業去拉票，加上某政黨傾巢而出的掃街，提出三零，三包，三毒，十大爆投等口號。反觀基進黨作爲一個還是頗具理想性的小黨，面對漫天的謊言，不實造謠，甚至沒有人力物力，予以一一駁斥，於是他們采取冷處理。用音樂會，苦行，座談會來跟民衆理性溝通。這些活動與三十年不變的，習慣於熱戰的地方勢力，大相徑庭。但這卻是財務拮据的小黨，能力所及，能做出的最好回擊，但選後他們不必像過往部分候選人，因爲選舉負債，然後當選後，必須去做違背良知的各種利益交換，關説，收受回扣等等後謝的行爲。

論擔當及品格而言。某富甲一方的少主， 有著父執輩的庇蔭， 一切都是寫好的劇本，不論選戰的發起，組織的動員，一切只要照著稿子念，不要出錯即可。對比陳柏惟，他很早就決定，所有成敗他個人一肩扛起，在選前一夜婉拒友黨站臺，在我看來，陳柏惟是體貼他人，想到萬一失敗，會影響友黨，甚至會波及小英總統。反觀罷免方使盡洪荒之力，把陳柏惟年少，成長環境的困境及不易，當成痛點窮追爛打。面對指控，陳柏惟坦然承認，對於前科斑斑的對方，陳柏惟完全可以反擊，但他選擇口不出惡言，不做人身攻擊。兩者擔當及品格高下立判。一路看著陳柏惟這個痞痞的台客，閃亮登上國會殿堂，再看到他就算敗選，也要笑著謝謝大家，再囑咐大家要繼續勇敢，民主深化的道路還需努力。這個憨子，就是那麼得人疼，就算心中無限委屈，人前他也要體面的撐住，這就是台灣少年的志氣。

總結這次罷免，國民黨雖然贏了面子，但基進黨陳柏惟爲首的台灣囝仔卻贏了裡子。

因爲這一夜國民黨表面上看來贏了，但其實不然！圖為國民黨主席朱立倫。（截圖自國民黨臉書）

陳柏惟的下一步。看到罷免公聽會陳柏惟的表現，發現他是一個臨場反應特別好的一個年輕人，對於反對方提出的論述，完全傾聽，仔細的提出事實數據，邏輯清楚，不帶一絲情緒的一一回復。他也是一個特別能反思的青年，上次高雄市議員敗選，他環島行腳，啓發了投身立委選舉的念頭， 而且還成功當選了，而這次10天的苦行，他還提出了對自己從政以來的三大反省。以他不到四十嵗的年紀，擁有這樣的素質，真正是一塊璞玉，相信經過磨練，將來不管他選擇那個位置，一定能發光發熱。陳柏惟的潛能，許多政壇前輩，政治領袖也看出來了，這從他們紛紛公開的聲援及送暖，可見一斑。一年九個月南北奔波，燃燒生命的問政，換來略微水腫的身體，也該是時候，按個暫停鍵，補補身體，好好陪陪家人，然後再出發。

台灣民主的下一步。鼓勵有意投身公共服務事業，有意從政的年輕朋友們，基進黨陳柏惟是一個很好的榜樣，作爲開路先鋒，他走出了政治的新面向。一個沒有奧援，沒有背景的年輕人，面對百年大黨，三十年幫派勢力，大軍壓境，作爲一個小黨，一個政治素人，可以僅僅小輸五千票。而這場罷免提醒國人，就算我們自詡是如何先進的民主國家，但是光是島内民主的素養可以相差這麼遙遠。還有人停留在對角頭勢力，俯首稱臣，甚至甘爲結構中的一員，以便分得一飯一粥。而基進黨展現了，政治不一定要兵戎對決，刀刀見骨，理性的溝通，是會獲得認同與支持的，就算在不可能的選區，也有機會。

台灣少年們，民主深化的道路，我們仍需努力。

（企業管理顧問）

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