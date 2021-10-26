自由開講》沒有台灣；中華民國什麼也不是！

洪昱睿

昨天十月二十五日，是所謂的「台灣光復節」。有關這個「紀念日」起源的「開羅宣言」的騙局及台灣「光復」的真相，筆者都曾撰文揭露，今年本不想再多說；但聽到國民黨主席朱立倫昨天出席該黨所主辦的相關紀念活動時所發表的談話，實在無法不反駁幾句。

國民黨主席朱立倫（左）25日出席「重返歷史現場慶祝抗戰勝利暨台灣光復76週年紀念座談&回顧展」，致詞時表示，若國民黨重返執政將把10月25日台灣光復節訂為國定假日。（資料照）

綜合前總統馬英九論述、國民黨官方立場、深藍大報「○屋頂下」專欄，以及朱立倫說法，至少可以歸納成幾個重點：一、台灣根據「開羅宣言」回歸中華民國，「開羅宣言」乃為中華民國「量身打造」。二、日治時期台灣的抗日活動，奮鬥目標皆是為了台灣回歸中華民國，所以抗日英雄也是中華民國的革命先烈。三、中華民國是台灣的母親，台灣光復是重回母親的懷抱，沒有中華民國，就沒有台灣。

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以上這些重點，連筆者看了都覺得自己和國民黨活在平行時空。首先，必須不厭其煩地強調，開羅宣言已被證實只是一紙毫無法律效力的新聞公報，不能當成中華民國統治台灣的合法基礎。其次，從中華民國成立時，台灣並不在其領土之內，因此沒有「台灣光復」的事實，更遑論重回母親的懷抱了。第三、盟軍委託蔣介石接收台灣，陳儀代表蔣介石接受安藤利吉降伏，都不代表台灣主權移交中華民國。第四、國民黨邀請「先賢先烈」的遺族後代來為活動撐場面，證明該黨只重「形式主義」。第五、如果「完成孫中山遺願」是國民黨的精神主軸；那就表示該黨走不出「偉人崇拜」的威權專制思維。

朱立倫表示，蔡英文總統說中華民國立足台灣七十二年是錯誤的，中華民國三十四年時，台灣已經光復，而中華民國三十六年開始行憲，行憲範圍也包括台灣。朱主席，就算你這樣講，也切割了「大陸時期」的中華民國不是嗎？至於你說要恢復光復節為國定假日，除了大家多放假一天，有何實際意義？現在「只紀念不放假」，也不是將其廢除啊！

「光復」至少有兩種，一是「民族復興」，像朝鮮半島脫離日本殖民統治那樣。二是「收復失土」，像科威特拿回被伊拉克佔領的土地一樣。但台灣的情況看來都沒有符合。

結論：中華民國不是台灣的母親，沒有台灣；中華民國什麼也不是！

（語文工作者）

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