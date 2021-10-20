國共二黨的「台灣協議」！？

陳慶坤

美國前國務卿萊斯（Condoleezza Condi Rice）14日出席英國智庫座談會指出，中國透過遙控「親中勢力」顛覆台灣政權，並舉台灣立法院9月底爆發肢體衝突為例，「懷疑」這是受外力鼓動的衝突。萊斯進一步強調，中國其實意不在動武，而是透過策動台灣內部的親中勢力顛覆政權，以達到「統一」目的。

對此國民黨主席朱立倫受訪時質疑「背後是綠營所為」，指控民進黨向美方重要政治人物提供錯誤訊息，給台灣反對勢力貼上「親中賣台」的標籤。

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萊斯不用「懷疑」，立法院早就成為國民黨顛覆台灣的主要戰場；當然，朱立倫更不用撇清民進黨為其貼上「親中賣台」的標籤。這絕對是當今國共兩黨「台灣協議」下的史實，並已成文獻！

歷史不容扭曲，也無庸迴避。今年9月26日中共國家總書記習近平，賀電給國民黨新任黨主席朱立倫；朱立倫迫不及待隨即覆電習近平。白紙黑字，國共藉著「賀電」達成國共兩黨的「台灣協議」？

今年9月26日中共國家總書記習近平，賀電給國民黨新任黨主席朱立倫；朱立倫迫不及待隨即覆電習近平。（路透社）

「台灣協議」宣示：堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政基礎，成效有目共睹；在民進黨執政，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，兩黨堅持共同政治基礎，堅守民族大義，為國家謀統一，為民族謀復興。

確實，中共涉台部門早已透過朱立倫岳父高育仁，在他身上下工夫。朱立倫已成為繼連戰之後中共統戰台灣的頭號人物。在朱立倫重掌國民黨主席之後，可以說已非「昔日吳下阿蒙」；他口不擇言、語無倫次恣意掀起政壇腥風血雨，成為中共對台灣認知作戰的急先鋒。

前美國國務卿萊斯指稱，中國遙控台灣內部親中勢力製造擾亂，朱立倫對媒體說「你看綠營多厲害！」在美國透過各種方式，讓很多重要的政治人物有錯誤訊息，永遠給台灣反對力量貼上一個「親中賣台」的標籤。之前他不是大膽、自信稱與中國交流「不怕被染紅」嗎？更何況這種消息還需要民進黨提供嗎？朱立倫既然以中國代理人之姿表示要讓「民進黨要開始擔心了」，那就應該無所畏懼了！

朱立倫已成為繼連戰之後中共統戰台灣的頭號人物。（資料照）

從中央立法院鄭麗文以台灣發展核子動力潛艦議題，汙衊蘇揆；到地方「罷免陳柏惟」，都可以看出「亂鬥藍」真正的戰略企圖。還稱再來的目標就是林昶佐？這兩位中共所稱「極端台獨份子」，是國共兩黨所欲除之而後快的對象，國民黨鋪天蓋地的「罷陳」，不就是國共兩黨「台灣協議」「反台獨」消滅台獨勢力而戰的指標嗎？

不用懷疑，國共兩黨的「台灣協議」，挑戰、顛覆著台灣民主自由，且攸關台灣是否淪為共產奴隸的歷史事件！

（大學助理教授）

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