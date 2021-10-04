自由開講》我們都是陳柏惟

康駿銘

中國國民黨的朱立倫甫登黨主席之位，在接過習近平的聖旨後，第一戰就是帶領國民黨來執行「刪Q」的任務。隨著罷免投票的日子越來越接近，不但先有顏寬恒擔任罷免團體的「志工」，再有藍營各地老將及紅媒勢力助攻，甚至朱立倫本人也親臨台中的罷免總部統整資源，以傾黨之力務求藉由罷免台灣基進唯一一席立委來剷除「為國家謀統一」的阻礙。

這次的罷免明顯就是一種政治上的霸凌行為，百年老黨竟然動員傾黨之力來對付僅有一席的年輕小黨。明明是反對藍營無理取鬧的提案，卻被指是反對購買國際疫苗，這是中國式的偷換概念。明明教育部早已規定中小學使用國產豬，卻被指是支持美豬進校園，這是中國式的造謠抹黑。明明只是支持醫療用大麻來作為治療罕有病患者的方式，卻被指是支持大麻合法化，這是中國式的斷章取義。中國國民黨貫徹了這種典型、惡質的中國宣傳手法，利用自身的媒體力量及宣傳機器製造資訊上的不對等，企圖誤導選民對陳柏惟的認知，以及抹殺陳柏惟在國會及選區所付出的努力，全因為這場罷免根本沒有任何正當性，故必須製造出一些借口來掩蓋其政治目的。

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中國國民黨要針對的並不只有陳柏惟（中）一人，而是所有認同民主、自由價值的台灣人。在這場罷免戰之中，我們都是陳柏惟。（資料照）

若中國國民黨希望繼續立足台灣政壇，除了要坦然面對過往的所作所為，支持轉型正義，更重要的是要跟上台灣的普世價值。台灣是民主國家，要贏取民眾的信任與支持，理應盡心盡力為民眾服務，憑自身實力來取信，並帶動社會的進步。奈何中國國民黨始終停留在過往的威權年代，靠著對政敵的攻擊、輿論的操弄來謀取政治利益，甚至屢屢作出有違台灣價值、有違台灣利益之事。而濫用罷免機制、動用媒體及網軍煽動群眾，更是以民主反民主、以自由反自由的最佳例證。

這場罷免並無任何合理理由，也已不只是政治的霸凌，而是一場中國價值與台灣價值的直球對決。中國國民黨要針對的並不只有陳柏惟一人，而是所有認同民主、自由價值的台灣人。在這場罷免戰之中，我們都是陳柏惟。

（台灣基進宜蘭黨部主任）

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