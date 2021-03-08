自由開講》國民黨不要夭鬼假細禮

陳啟濃

記取了上次罷免案的教訓，國民黨針對這次吳思瑤和陳柏惟的罷免案，採用迂迴前進不正面作戰的方式，主要的原因還是不想造成報復性罷免的說法。

國民黨要擺脫黨中央主導的態勢，改由地方來進行的樣式。然而由於立委是全國性的問政形式，要由地方主導的說法根本是蒙蔽選民自欺欺人。正如顏清標所說不想讓罷免陳柏惟變成是報復性罷免的樣板，這樣的迂迴前進無非也只不過是私心自用想要把對手搞掉的政治手段。

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台灣基進立委陳柏惟（中）。（資料照）

當時從瞎扯「割萊委」的說法出來，本質上就是報復韓國瑜被罷免的情緒反應，既然是報復支持美國萊豬進口立委的說法，民進黨後面的反罷免當然也是要義無反顧以其人之道還致其人之身，不僅要直球對決而且論述要更完整更犀利更感動人心。

在台灣對抗野蠻中共的屢次抗爭當中，國際社會特別是美國一直是我們背後最強大的後盾。尤其台灣是靠國際貿易爭取最大外匯來源，更需要有美國強力的支持。這些挺政府萊豬進口的立委，正是站在台灣尋求美國後盾的最佳後衛角色。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（資料照）

他們是挺台灣對抗中共走入國際社會的奉獻付出者，特別是基進黨的陳柏惟更是不惜以身體衝撞全力對抗國民黨的暴力，賣力的程度比民進黨還要更民進黨。民進黨應該要全黨動員，結合地方政治力量對抗這次的罷免。3Q是立法院維護台灣意識對抗中共霸凌的最佳人選，只有他繼續留在立法院才是台灣的勝利更是民主的勝利！

（前國中校長）

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