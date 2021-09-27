自由開講》國民黨急著「刪Q」到底有什麼理由？

樹新板

國民黨主席選舉後，落選的，新當選的主席，不約而同把罷免立委陳柏惟當成接下來最優先的工作，說要幫忙掃街，作「刪Q」活動的義工。

通常要討伐敵人，指控罪犯，總要師出有名，所以國民黨如此這般的勞師動眾，到底立委陳柏惟具體的罪名是什麽？他殺人放火？他貪污瀆職？還是他私生活不撿點？德不配位？

請繼續往下閱讀...

某臺中宗教第二代，倒是發表了一篇討戰檄文，一稱陳委員把烏日這個地名的來源說錯了，不尊重選民，又稱一個民意代表的責任，也不過就是讓選區民眾有尊嚴地吃飽穿暖，過著安居樂業的生活，鄉親要吃飽穿暖有疫苗可以打有紓困可以領，缺水的時候幫忙爭取，淹水的時候幫忙監督，而陳委員不稱職。對於這些人神共憤的指控，倒是未見具體事證。第三又稱，陳委員對政府防疫工作上的一些政策，未正確監督，這點控訴，隨著一些事實批露，倒是還了政府及委員一些公道，第四不滿陳委員對於中國的一些主張，說他花了很多功夫開記者會指控掃地機器人偷竊民眾家中資料回傳中共，卡通頻道的動畫被中共統戰。檄文稱以上種種行徑，讓海線屯區鄉親成了全國笑柄，失了他們的面子。綜合來看，這篇檄文，缺乏具體實證，流於作者個人情緒主觀判定，而勞師動衆發動海線屯區鄉親，動用民脂民膏，罷免陳委員之後，作者能保證自己就是那個鄉親們值得的更好的人嗎？

在幾個媒體訪談中，瞭解到陳立委，開始是以打韓悍將出道，在高雄競選市議員未果，單槍匹馬空降台中海線屯區，挑戰勢力龐大的，地方幫派角頭。作爲一介素人，特別是非台中本地人，能打敗競選連任的原任立委，他在沒有奧援的情形下，能打敗根深蒂固的地方勢力，更代表了台灣人的志氣及拼搏精神。除了他自己的努力感動了選民外，也是選民對於原任立委的不滿意，想要有所改變的願望。因此好奇，發起罷免3Q的人，有多少人是當初投票選他，而目前失望的人？有多少人是他陣營，不能願賭服輸的人？而即便是罷免成功，那位去年沒有被選擇的另一位候選人，在一年多後，有哪些突出政績，讓選民願意再一次信任他？

陳立委鮮明且遭到非議的是台語問政風格，可能讓一些無法聽說台語的官員產生困擾，但如果我們并未明文規定立法院的官方語言，那似乎也不能說是立委還是官員，那一方有錯，只能說其實兩造必須事先溝通好，用彼此同意的語言來交流。這部分陳柏惟委員，確實沒有事先溝通好。但這不是不可以修正，但如果因爲語言一事，就全盤否認陳立委為每次質詢做的研究及準備，並不公平。仔細回顧陳立委上任後，在立法院的質詢表現，其實言之有物，比那些沒作功課，沒準備，只會霸占發言台，喊口號，辱駡官員，讓國會空轉的立委們，好太多了，而我們要罷免陳立委，留下那些不認真的立委，那我們真的是用劣幣驅逐良幣，把自己的未來，交到一些劣質立委手上。

仔細回顧陳立委上任後，在立法院的質詢表現，其實言之有物，比那些沒作功課，沒準備，只會霸占發言台，喊口號，辱駡官員，讓國會空轉的立委們，好太多了！（資料照）

陳委員個人的經歷，無論是隔代教養，父母離異，年少時出入地下賭場，跳舞機場所，幾乎可說是邊緣少年，但他沒有沉淪，他完成了大學教育，我覺得蠻勵志的，應該可以鼓舞一些中輟生及高風險家庭的少年。他學的是資訊管理學系，所以他以專業提醒我們掃地機器人的資安問題，再者陳委員是少數有在對岸工作過的立委，更能知己知彼。其實陳委員雙親分別來自澎湖及上海，是標準的芋頭番薯，他有一半外省血統，選擇說台語及支持台灣獨立主權，是他的自由權，這跟你我一樣，我們都有的國民權利。

接下來請國民黨清楚明白的羅列陳委員完全不適任的證據，不然只是讓民眾再次確認國民黨就是一個把國家資源當兒戲， 無端浪費的政黨。浪費的這些人力物力，完全可以用其他的地方，讓國家更好。

（企業管理顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法