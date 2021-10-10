自由開講》回應習近平：獨裁與衝突沒有好下場，放棄對台動武才是兩岸往來的核心

邱志偉

本月9日，中國國家主席習近平在紀念辛亥革命110週年大會上，針對台灣有相關論述，總計424字，再度重申「和平統一、一國兩制」就是對台灣統一的基本方針，九二共識也屬於其中一環。同時，習近平也表示只要台獨與分裂國家的人，從來沒有好下場。以此呼應中國國內許多鷹派分子，並滿足中共黨內民族主義者。但我們也看到，在美國多次對中國示警，甚至拜登本人表示習近平應遵守台灣協議後，習近平並未特別提及武力解放台灣的用語，也算是這次辛亥談話的一大看點。

本月9日，中國國家主席習近平在紀念辛亥革命110週年大會上，針對台灣有相關論述，總計424字，再度重申「和平統一、一國兩制」就是對台灣統一的基本方針，九二共識也屬於其中一環。同時，習近平也表示只要台獨與分裂國家的人，從來沒有好下場。（路透社）

放棄獨裁，走向民主，中共在歷史舞台上才不會走向逆流與絕路

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習近平在這次談話中，多次高舉孫中山的談話，卻完全無視孫中山原意與脈絡，並挪用為對中共有利的口號，實屬荒誕。孫中山一生為推翻專制王朝而努力，當今的中共又與專制王朝有何差異？孫中山是在晚清推翻君主專制的革命家，一生都在與帝制奮鬥。不論是滿清王朝或是袁世凱的洪憲帝制，孫中山都發難聲討之。但中共「自成專制王朝，自封中國唯一解藥，自居沒有共產黨就沒有新中國」，簡直是場當代最荒謬的歷史笑話。

我們要提醒中國共產黨與習近平，沒有萬年執政的政黨，也沒有萬歲的皇帝，遠的不說，就拿當年被您鬥到台灣的國民黨政權來看，當年自封萬歲的兩蔣，如今也已不再執政。當年一黨專制的國民黨，在台灣也無法永世執政。

奉勸中共應當好好思考，若要紀念孫中山，就應思考他所撰寫《建國大綱》中的執政順序，中共若已走向憲政，那就不會再是永遠的執政黨，敞開心胸，走上開放民主競爭的道路。

習近平對台談話內容降低，堅提一國兩制，罕見未提及對台動武內容

針對習近平對台談話深入來看，僅有424字，篇幅並不長，但仍提到：「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。我們堅持『和平統一、一國兩制』」的基本方針」雖然仍有帶到九二共識，但重要性顯然不若一國兩制，更是繼2019年初「告台灣同胞書」40週年紀念會上的發言後，再次強調一國兩制的重要性。

即使中共歷來在多次對台政策，都有提過一國兩制，但從近來習近平對台談話次數下降，甚至惜字如金的狀態下，仍堅持要談一國兩制，就代表中共對台政策已難忽視「兩制台灣」的重要性。

不過，這次對照2019年「告台灣同胞書」40週年紀念會上，習近平仍聲稱「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要的選項」，習近平在這次談話罕見未提起對台動武等語，是相當特殊的現象。相信這和習近平目前內部處境、國際處境、蔡英文總統投書，三方面都有關聯。

習近平在這次對台談話，提到台獨沒好下場等語句，已是說的最重的談話，且台下響起掌聲，習近平也特意看向台下的觀眾，代表他對上述談話的重視。若以此即可過關，不必提到動武，對內外都可以交代，這是習近平表現出的一種自信。畢竟，近年來兩岸關係沒有突破性進展，習近平在對台議題上失分不斷，易成政敵把柄，是故近年提到台灣議題次數明顯下降。但從這次的發言內容來看，台灣議題應該對其黨內威望影響有限。

另一方面，由於本週中國加大軍機繞台數量，讓美方相當關切，美國總統拜登受訪時表示：「我和習近平談到台灣，我們同意會遵守『台灣協議』。這就是當前情況，我們表明，我認為他除了遵守協議外，不應該做任何事」拜登主動曝了習近平的底，告訴外界習近平對於美方對台政策是尊重的，而習近平不只事後沒有反駁，這次也罕見不提動武，有意在為美中關係放軟，是美中關係升溫的徵兆。

至於蔡總統先前雖投書的國際媒體，表達對台灣在國際社會與區域衝突下的危機。但其實沒有加大篇幅批評中共內政，或許對習近平而言也是一種善意的釋出。另一方面，中國國民黨主席選舉，也選出了讓共產黨放心的朱立倫為黨主席，不失為習近平此刻對台發言有意調降語調的關鍵。

中共放棄對台動武才能避免步上歷史錯誤之路

不過，雖然不提動武，中國軍機仍持續製造台海緊張，我們仍要呼籲中國共產黨，針對台灣應該要明確放棄對台動武的選項。歷史上所有扮演武力擴張者的國家，才會沒有好下場。

二戰的經驗，還有前共產大哥蘇聯解體的經驗，我們希望中共應該謹記在心。蘇聯更因為入侵阿富汗而導致整個國家解體，凡入侵周邊國家，成為區域衝突的麻煩製造者，都將在歷史上走入絕境。古人云：前事不忘，後事之師，要提醒中國政府萬不可對武力行動，輕率妄為！

（立法委員）

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