自由開講》只會造謠抹黑？無能黨主席終將被唾棄！

國民黨前後任黨主席江啟臣（右）與朱立倫（左）。（資料照）

林瀚城

台灣基進黨唯一立法委員陳柏惟罷免案塵埃落定。眾所周知，此次罷免案，國民黨不擇手段，動用全國政治資源，傾全黨之力，以不具正當性的理由，牽強附會。鋪天蓋地的造謠、抹黑，先由黨主席朱立倫誣蔑陳柏惟是「三零」立委，被提告後又稱是「三毒」立委。尤有甚者，還配合中國共產黨，利用官媒大肆批判陳柏惟，誤導選民，進行報復式罷免。這位一年多來問政表現可圈可點、真正為地方服務的年輕人被罷免成功，是台灣民主政治的一大挫敗。

罷免案已通過，看了國民黨前主席江啟臣說「1023，是台中鄉親向搞霸凌歧視、製造對立、肆意妄為的不適任民代，勇敢說不的日子」的發言，不免令人啼笑皆非，不知 :「搞霸凌歧視、製造對立」的是誰 ? 會是成立只五年餘，在國會只一席的台灣基進黨嗎 ? 「肆意妄為的不適任民代」所指的又是誰 ? 會是在國會出席率高、表現績優的陳柏惟嗎 ? 將顏寬恆歷年在立法院的表現列表比較一下即可明白，無須辯駁。江啟臣前主席的發言只能以《無言》回覆。

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如果說罷免陳柏惟是一場完全變調的罷免案絲毫不為過。 2020年，陳柏惟孤軍到台中挑戰一向被藍營獨霸的選區開拓疆土，誤踏顏家地盤。國民黨籍顏寬恆以些微之差吞敗仗之後，所發表冠冕堂皇敗選聲明歷歷在目，卻一方面強力動員地方派系，綁樁固腳，居心處慮要討回長期占有的地方勢力。另一方面則由國民黨縱容黨籍委員在議場丟內臟、潑水，破壞設備、羞辱官員一連串胡作非為，營造政治亂象，國民黨前後任主席為掩飾領導無能，只靠造謠抹黑的低水準演出，早晚會被選民唾棄。

（商）

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